Mladí Češi při žádosti o hypotéku stále častěji ručí majetkem rodičů. Může za to zpřísnění podmínek

Víc než deset prohlídek za sebou měli mladí manželé Hrábkovi, než se rozhodli pro koupi bytu 4+1 ve středočeských Říčanech.

Aby si ho mohli dovolit, vzali si hypotéku na 30 let. K té ale potřebovali mít podle pravidel České národní banky naspořeno 20 procent z ceny. Vydávat se ze všech úspor se jim nechtělo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stále více mladých Čechů ručí u hypotéky majetkem rodičů. Téma pro Terezu Beránkovou

Zvolili proto druhou variantu, jak bance prokázat svou solventnost. „Nakonec jsme ručili pozemkem rodičů a prarodičů, takovým rodinným majetkem. Rodiče nám to sice sami nenabídli, ale neodmítli,“ popisuje pro Radiožurnál Anna Hrábková.

Podobně jako Hrábkovi začalo po zpřísnění podmínek pro získání hypotéky prosit o ručení své rodiče stále více, většinou mladých, lidí.

Potvrzuje to i Tomáš Trauške ze společnosti 4fin. „Klienti v dnešních cenách nemají moc možností, jak získat 10, 15 nebo 20 procent vlastních zdrojů, proto obvykle využívali varianty dozajištění. Ve většině případů požádají vlastní rodiče,“ vysvětluje.

Zatímco velké banky jako Česká spořitelna hlásí od roku 2016 šestiprocentní nárůst zástav, ty malé pozorují větší zájem. Třeba EquaBank tak podle jejího úvěrového ředitele Ondřeje Háka uzavírá každou pátou hypotéku. „Proti předchozímu roku je hypoték s ručením další nemovitostí jednou tolik,“ říká.

V drtivé většině případů pak ručí rodiče. Banky ale uznávají i ručení jiných členů širší rodiny, často i v nepřímé linii.

Jaké nemovitosti je možné k záruce použít? „Jako zástavu hypotéky akceptujeme byt, rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci nebo zemědělskou usedlost,“ upřesňuje Jana Karasová z AirBank.

Zastavit a vyvázat

Podle dat Unicredit Bank vlastní nemovitost do zástavy nabídne svým dětem každý desátý rodič. Čím mladší žadatelé o hypotéku jsou, s tím větším zapojením rodičů můžou podle mluvčího banky Petra Plocka počítat.

Rostoucí ceny i složitá administrativa. Zájem o státní úvěry na pořízení nemovitosti pro mladé letos klesl Číst článek

„Podle našeho průzkumu se nejčastěji podpoře rodičů těší mladí muži ve věku do 26 let z Prahy, Libereckého a Zlínského kraje, pomáhají jim až ve dvou třetinách případů. Naopak na Ostravsku nebo v Karlovarském kraji tři ze čtyř Čechů řeší hypotéku úplně sami.“

Jednou věcí je nemovitost zastavit bance, druhá ji pak vyvázat zpět. Banky totiž automaticky zástavu nezruší.

Doba vyvázání je individuální, závisí na vícero faktorech. „Jde například o vývoj cen nemovitostí nebo dobu splatnosti. Pro vyvázání nemovitosti v zajištění je potřebná žádost, kterou banka následně posoudí a případně jí vyhoví,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Každá banka má nastavené specifické podmínky. Třeba Raiffeisenbank požaduje pro vyvázání nemovitosti 10 procent splacené jistiny. Je také potřeba počítat s tím, že některé banky si za vyvázání nemovitosti účtují poplatky v řádech tisíců korun.

To už za pár let čeká taky Hrábkovy. „Máme spočítáno, že nemovitost, kterou ručíme, by se měla vyvázat po pěti letech,“ říká Anna Hrábková. I když ale s manželem rodinný pozemek za pět let vyváže, stále před nimi bude dalších 25 let splácení samotného úvěru.