Česká televize navrhla Nově a Primě společnou debatu před prvním i druhým kolem prezidentských voleb

Sedláček: Evropa je loď bláznů. V cíli je ale první

Své neúspěchy svádí Češi podle Tomáše Sedláčka stále neprávem na dědictví éry komunismu. „Komunismus trval 40 let, první republika 20 let a my tady máme už 33 let svobodu a demokracii,“ konstatuje.