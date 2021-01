Nejsledovanější stanicí v uplynulém roce byla Česká televize. Na druhém místě skončila skupina Nova

Stanice České televize (ČT) loni v celodenním vysílání zůstaly mezi lidmi nad 15 let nejsledovanější a svůj podíl zvýšily nad 30 procent. Meziročně se zvýšil zhruba o 0,9 procentního bodu na 30,86 procenta. Druhé u této skupiny diváků zůstaly stanice skupiny Nova, podíl na sledovanosti ale klesl na 27,09 procenta. Třetí Prima si polepšila na 24,78 procenta. Praha 18:22 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká televize | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsledky vyplývají z měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere zveřejněných na serveru Mediaguru.cz.

Podíl Novy u diváků nad 15 let se meziročně snížil o 1,57 procentního bodu, Primě vzrostl téměř o procentní bod. Skupina Barrandov zaznamenala v této skupině celodenní podíl 5,53 procenta, který byl proti roku 2019 nižší o 0,74 procentního bodu.

Výsledek ČT podpořilo zvýšení sledovanosti stanice ČT1 a také spuštění nové stanice ČT3, která od konce března do prosince získala celodenní podíl 1,11 procenta, napsal server.

Zpravodajskému kanálu ČT24 sledovanost zvýšily informace o epidemii koronaviru a další mimořádné události loňského roku k růstu sledovanosti na 5,50 procenta, což je zatím nejlepší výsledek stanice od jejího vzniku.

Druhé umístění Novy

U Novy podle serveru přes celkový pokles dosáhly lepšího výsledku než v předcházejícím roce především stanice Nova Gold a Nova Action.

K růstu skupiny Prima přispěly hlavně tematické stanice Prima Max, Prima Krimi a Prima Love. Nová stanice CNN Prima News získala za dobu svého vysílání od května do prosince podíl 0,43 procenta.

Nova sice zůstala v dalších diváckých skupinách 15 až 54 let a 15 až 69 let nejsledovanější, i tady jí ale podíly klesly. Stejně tak Barrandovu. ČT naopak podíly vzrostly, Primě se u diváků 15 až 69 let zvýšil, ve druhé skupině stagnoval.

Hlavní vysílací čas

V hlavním vysílacím čase mezi 19.00 a 23.00 zůstala Nova nejsledovanější u všech diváckých skupin, podíly jí ale meziročně klesly. ČT u diváků nad 15 let zůstala na druhém místě a podíl na sledovanosti jí vzrostl. Zvýšil se také třetí Primě.

Skupina Nova tak měla v hlavním vysílacím čase ve skupině nad 15 let podíl na sledovanosti 31,10 procenta, stanice ČT získaly 28,88 procenta a Prima 26,52 procenta.

V celodenním vysílání pokračovalo v růstovém trendu zastupitelství tematických stanic Atmedia, které si meziročně připsalo 0,4 procentního bodu a přiblížilo se k pětiprocentnímu podílu na sledovanosti. Televize Seznam loni zdvojnásobila podíl na 0,45 procenta.

V žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů loňského roku obsadily osm příček pořady ČT. Nejvíce diváků zhlédlo premiéru štědrovečerní pohádky O vánoční hvězdě, 3,4 milionu lidí starších čtyř let znamenalo podíl na sledovanosti téměř 63 procent. Následovaly Tři oříšky pro Popelku s 2,6 milionu diváků a první trojici uzavřela televizní premiéra Hodinářova učně s 2,5 milionu diváků.