19. 8. 2016 |Luděk Hubáček |Regiony

Tento víkend se na silnicích vyplatí více dívat do zpětných zrcátek. Na MotoGP do Brna totiž vyrazí desetitisíce motorkářů. Nejvíc jich pojede po dálnici D1 z Prahy do Brna. V pátek odpoledne s nimi vyrazí i motohlídka Zelené vlny Radiožurnálu.