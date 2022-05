Hložek by mohl zamířit do Neapole, zájem o mladého útočníka potvrdil italským médiím jeho otec

Fotbalový útočník Adam Hložek by mohl zamířit z pražské Sparty do Neapole. O zájmu třetího týmu italské Serie A informoval server CalcioNapoli24, který přinesl krátký rozhovor s otcem devatenáctiletého reprezentanta Zbyňkem. Zprávu převzala i další média včetně renomovaného sportovního deníku Corriere dello Sport. Neapol (Itálie) 16:29 11. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek | Zdroj: Profimedia

Hložek je považován za jednoho z největších českých talentů posledních let a po konci sezony se očekává jeho přestup do špičkové evropské ligy. V Neapoli by mohl zaplnit uvolněný post po kapitánovi Lorenzu Insigneovi, který už je domluvený na přestupu do Toronta.

„Víme o zájmu Neapole a dalších evropských klubů. Adam je mentálně velmi silný, vše řeší s velkým klidem, ale pochopitelně cítí zájem velkých týmů,“ citoval Zbyňka Hložka server CalcioNapoli24.

Adam Hložek, který v červenci oslaví dvacetiny, debutoval v lize za Spartu už jako šestnáctiletý. Pyšnit se může několika ligovými rekordy. Je nejmladším střelcem gólu v historii (16 let a 7 měsíců), nejmladším střelcem hattricku a i nejmladším králem kanonýrů. Ve 129 soutěžních utkáních zaznamenal 39 branek a 36 asistencí.

V reprezentaci má bilanci 14 zápasů a jeden gól. Představil se i minulý rok na Euru a přispěl k postupu českého výběru do čtvrtfinále.

„Zhruba od jeho 12 let mi všichni říkali, že je to velký talent a brzy bude hrát na nejvyšší úrovni. Adam může hrát na pozici desítky, na hrotu i na křídle. Jeho velkým vzorem je Cristiano Ronaldo,“ charakterizoval Zbyněk Hložek svého syna.

Neapol s největší pravděpodobností obsadí v této sezoně italské ligy třetí místo, dvě kola před koncem má pětibodovou ztrátu na druhý Inter Milán a čtyřbodový náskok na Juventus. Účast v Lize mistrů mají svěřenci Luciana Spallettiho zajištěnou.