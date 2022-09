Barák jednal i s Neapolí, odchod do Fiorentiny si ale pochvaluje. ‚Tým hraje dominantí fotbal,‘ říká

Čeští fotbalisté se chystají na závěrečné zápasy elitní skupiny Ligy národů. V sobotu je v Edenu čeká souboj s Portugalskem, o tři dny později nastoupí ve Švýcarsku. Do národního týmu se po zranění vrátil klíčový záložník Antonín Barák, který před nedávnem v Itálii změnil klub - z Verony odešel do Fiorentiny. Praha 16:53 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Barák v dresu Fiorentiny | Foto: Jennifer Lorenzini | Zdroj: Reuters

Barák zamířil do Fiorentiny na roční hostování, které by se po sezoně za splnění určitých podmínek i podle českého záložníka mělo změnit v přestup.

V novém působišti se příbramský odchovanec okamžitě prosadil do sestavy a v sedmi soutěžních duelech jednou skóroval - ve svém prvním utkání na evropské scéně se trefil do sítě lotyšského Rigasu.

„Jsem v novém prostředí, takže je tam nový impuls a cítím se skvěle. Lidé chodí ve velkém počtu, protože jsme jediný klub ve Florencii a zájem o fotbal je veliký. Zatím jsem tam po všech stránkách spokojen. Je to pro mě super krok k tomu, abych se dál posouval a zlepšoval,“ říká Barák.

Něco by přeci jen mohlo být lepší - postavení klubu v tabulce. Ačkoliv ambiciózní „Viola“ přivedla v posledních dvou letech do mužstva velice zajímavá jména, po sedmi kolech se nachází s devíti body na desátém místě. Barák si ale pochvaluje hlavně styl hry.

„V posledních zápasech se nám výsledkově nedařilo, i když jsme většinou dominovali. Trenér Italiano chce hrát ofenzivní fotbal, dominovat v držení míče. Teď jsme pátí v Evropy v držení míče, před námi je Manchester City a další tři týmy. To je úžasná statistika,“ těší sedmadvacetiletého záložníka.

Fiorentina je vysoko i v parametrech jako počtu přihrávek, střel či očekávaných gólů. V zápasech také hraje jednu z nejvýše postavených obranných linií v Evropě. Především ve vápně soupeře se ale tým dosud trápil a pětizápasovou šňůru bez výhry přerušil až poslední výsledek 2:0 proti Hellasu Verona - klubu, za který Barák loni vstřelil 11 gólů.

Loňská forma blonďatého záložníka zaujala i jiné celky. Nechybělo moc a Barák mohl místo Evropské konferenční ligy hrát Ligu mistrů.

„Měl jsem osobní setkání se sportovním ředitelem Neapole, bylo to na velmi dobré cestě. Fiorentina se do toho vložila někdy na konci sezony a řešily se i další určité možnosti. Nakonec to ale asi dopadlo tak, jak mělo,“ pochvaloval si bývalý hráč Lecce či Udinese.

Do reprezentace se vrací po pauze způsobené zraněním, kvůli kterému červnový sraz vynechal. V sobotu proti hvězdným Portugalcům si tak v tomto ročníku Ligy národů může připsat premiéru.

„Ze soupeřů bych vypíchl Rafalea Leaã z AC Milán, který je podle mě momentálně nejlepším hráčem Serie A. Ale ať se podíváme na všechny pozice, mají obrovskou kvalitu. Zajímá mě spíš, jak budou fungovat jako celek než jako jednotlivci,“ říká český reprezentant.

Sobotní zápas českých fotbalistů proti Portugalsku začne na stadionu v Edenu ve 20.45 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.