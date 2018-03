26. 3. 2014 |Pavel Polák, mkp |Zprávy ze světa

Po připojení k Rusku vládne na Krymu více či méně veselí. Ruská většina se raduje, že se vrací i s krymským poloostrovem domů, do Ruska. Do toho ale stále zarytě mlčí jedna celkem početná menšina - krymští Tataři. Zatím vyčkávají, co se bude dít. Jsou ale připravení se o svá práva i bít.