11. 7. 2014 |David Koubek, Marek Augustin |Fotbal

Fotbalové mistrovství světa mělo i svůj doprovodný turnaj. Do riodejaneirské favely Cajú se sjely desítky dětských týmů z celého světa, aby se zúčastnily turnaje Football for Hope. Byly to děti vybrané z neziskových organizací, co fotbalem pomáhají svým vrstevníkům v těžkých životních situacích. Přestože každý turnaj má své finále i vítěze, vyhrát zdaleka nebylo to hlavní.