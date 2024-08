‚Byla to skutečná revoluce.‘ Před 33 lety spustili první web, původně sloužil vědcům v Cernu

Před 33 lety zveřejnil Sir Timothy Berners-Lee vůbec první webovou stránku. V době, kdy působil ve výzkumném institutu CERN ve Švýcarsku, chtěl s kolegy sdílet dokumentaci o zařízeních, které tam používají. Počítače už sice byly propojené v síti a Internet byl ve svých začátcích. Lidé ale v praxi ještě po síti nepřenášely data z jednoho počítače na druhý. Praha 10:27 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dnešní web, který má desítky milionů stránek (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

A právě aby předávání dat bylo co nejsnadnější, vytvořil tehdy Tim Berners-Lee vůbec první webový prohlížeč, první server a protokol, jehož prostřednictvím komunikují. Přelomový byl podle ředitele organizace CZ.NIC Ondřeje Filipa i samotný hypertext, jehož součástí je i jazyk HTML.

„Tehdejší internet byl hodně strohý a dominovalo zobrazování v textové podobě. A něco takhle uživatelsky příjemného byla skutečná revoluce,“ říká Filip.

Technologie ale pak bylo nutné rozšířit. Problém byl, aby se zapojili i další lidé. Dokud nebudou lidé mít servery se zajímavými informacemi, nebudou lidé mít prohlížeče. A dokud lidé nebudou mít prohlížeče, proč by někdo provozoval server.

Překonat tuto první fázi se ale nakonec podařilo a samotný Timothy Berners-Lee to přikládá tomu, že celou dobu bojoval za to, že systému bude otevřený všem a zadarmo.

„Nemůžete oslovit celý svět, aby používali vaši věc jménem http, a pak najednou přijít a říct: ‚A mimochodem, teď mi budete platit za každé kliknutí.‘ To by nefungovalo. Kdybych se vydal touhle cestou, objevila by se spousta jiných webů, rozpadlo by se to na malé sítě. A malé sítě nefungují. Jde o to, že odkazy na webu mohou mířit opravdu na cokoliv. Abyste tohohle dosáhli, musí mít jednu jedinou síť. A to znamená, že bude bez poplatků,“ popisoval.

Po 33 letech je tak výsledkem dnešní web, který má desítky milionů stránek. „Dá se to trochu odhadovat z počtu registrovaných domén. Těch je celosvětově asi 160 milionů. My víme, že zhruba dvě třetiny z těchto domén jsou bud nevyužité, nebo mají jen úvodní stránku a je to takový balast. Tudíž máme asi kolem 120 milionů webových stránek celkem,“ říká ředitel organizace CZ.NIC, která spravuje české domény.

Úplně první webové stránky na adrese info.cern.ch jsou dostupné dodnes. Organizace je obnovila, a dokonce je možné prohlédnout si je ve webové aplikaci, která simuluje, jak web fungoval ve vůbec prvním prohlížeči.