28. 9. 2014 |Petr Vavrouška |Zprávy ze světa

Pokud by Slováci rozhodovali o umístění základny NATO na svém území, většina by byla proti. Vyplývá to z aktuálního průzkumu veřejného mínění. Odmítají také zřízení muničního skladu, který slovenská vláda Alianci nabídla.