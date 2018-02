Byznys s oddlužováním v Česku neskončil. Agentury našly cestu, jak obejít zákon

Podnikat v oddlužování se už přes půl roku nesmí. Od loňského července sice platí novela insolvenčního zákona, která tento typ podnikání měla zamezit, v praxi ale některé firmy dál vybírají od lidí neoprávněně tučné částky. Třem z nich už ministerstvo spravedlnosti rozdalo až statisícové pokuty. Radiožurnál to zmapoval na konkrétním případu, jeho detaily teď ministerstvo začne zkoumat. Původní zpráva Praha 6:30 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dluhy - exekuce | Foto: Ladislav Bába

Na začátku byl nedoplatek za služby telefonního operátora a nákup elektroniky. Na konci pak desetitisícové dluhy a exekuce. Muž z Prahy, který si nepřál zveřejnit své jméno, ale Radiožurnál jeho identitu zná, chtěl situaci řešit takzvaným osobním bankrotem. Obrátil se na firmu Dluhová poradna, s. r. o.

13 tisíc za zprávy o průběhu insolvence

„Já je našel na internetu. Asi dvakrát jsem se ptal, furt to bylo 4 a půl, a když jsem se zeptal na konečné číslo, že pošlu ty papíry, tak mi řekli, že to vyjde asi na 13 a půl tisíce odhad, že by bylo dobré, kdyby mě hlídali po celou dobu,“ popisuje muž.

Radiožurnál má k dispozici návrh smlouvy, kde chce společnost Dluhová poradna 13 tisíc korun za to, že bude klientovi posílat SMS nebo e-maily o průběhu jeho insolvence. Na další čtyři a půl tisíce by ho přišel samotný návrh na oddlužení.

Jednatel firmy Tomáš Čížek tvrdí, že jde o volitelnou službu, která s insolvenčním návrhem nesouvisí. Využívá ji podle něj zhruba 40 procent klientů poradny, která z těchto poplatků žije. „To poradenství před podáním oddlužení děláme zdarma. Veškeré náležitosti v rámci přípravy dokumentů a posouzení stavu (dlužníka, pozn. red.). Kdy se člověk rozhodne nebo my zvážíme, že je pro něj vhodné oddlužení, tak to předáme advokátní kanceláři, která zpracuje návrh a podává ho na soud.“

Nová pravidla

Od poloviny minulého roku totiž platí pro sepisování návrhů na oddlužení nová pravidla. Advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři si můžou účtovat u jednotlivce maximálně čtyři tisíce korun bez DPH. Kromě nich smí službu poskytovat jen akreditované neziskové organizace - a to zcela zdarma. Jenže Dluhová poradna, s. r. o., do žádné z těchto kategorií nespadá. Ministerstvo spravedlnosti proto tvrdí, že firmě může hrozit až půlmilionová pokuta. Není to přitom první takový případ. Úřad od loňského července prověřoval 15 podezření na porušení zákona, tvrdí mluvčí ministerstva Jakub Říman.

„Pokutu jsme uložili třem subjektům ve výši 10 000, 150 000 a 200 000 Kč, a to za neoprávněné poskytování služeb a obcházení insolvenčního zákona. Dosud však žádné rozhodnutí nenabylo právní moci. Přestupkové řízení je ze zákona neveřejné, totožnost pachatelů tedy není možné sdělit,“ vysvětluje Říman.

Vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle potvrzuje, že ani nový zákon byznys oddlužovacích agentur úplně nevymýtil.

„Pozorujeme, že se ty dřívější oddlužovací agentury adaptovaly do podpůrných subjektů advokátů, kdy na jedné straně většinou připravují, mapují závazky a připravují podklady pro insolvenční návrh a za to si nechají zaplatit, případně jsou tam jiné kvazislužby v podobě jakéhosi hlídání insolvenčního řízení a podobně.“

Legrační facebookové profily

U České advokátní komory si zatím nikdo kvůli účtování vyšších poplatků nestěžoval. Sazby jsou ale podle ní vzhledem k časové náročnosti nízké. Za podezřelé považuje ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal i některé z 35 ministerstvem akreditovaných neziskových společností.

„Nemají třeba webovou stránku, jejich profil na facebooku je vyloženě legrační, obrázkový. Vzbuzuje to velké pochybnosti, jestli se skutečně nejedná o účelové založení zapsaných spolků právě proto, aby vydělávaly peníze, stejně jako to dělaly před tím,“ domnívá se Šmejkal.

Ministerstvo ale zatím takové informace nemá. Loni úřad jednu akreditovanou osobu napomenul kvůli tomu, že neoznačila řádně svou provozovnu.