Český rozhlas testoval doručování zásilek před Vánocemi. Pošta dodala včas jen polovinu

Český rozhlas před Vánocemi otestoval doručování zásilek Českou poštou a jedním z největších soukromých přepravců v tuzemsku, společností PPL. Obě firmy u služby uvádějí, že předají zásilky do druhého dne. Doručit je včas se ale poště s její službou Balík do ruky povedlo jen u poloviny zásilek. PPL měla zpoždění s jednou zásilkou. Interaktivní Praha 6:00 14. prosince 2017

Stejné balíky kancelářského papíru, všechny zabalené do černé strečové folie a odeslané na shodnou brněnskou adresu. Každá ze zásilek ale poputuje jinou trasou.

První odeslala reportérka Českého rozhlasu Marie Veselá z pobočky České pošty na pražském Pankráci, zásilka by měla být následující den v Brně.

Redaktorka Vlasta Gajdošíková pak poslala ve stejnou chvíli totožný balík z Brna do Prahy. Druhý balíček si navzájem poslaly přes soukromou doručovací společnost PPL.

Stejně ve čtvrtek postupovalo dalších šest reportérů Českého rozhlasu. Do Prahy přišly zásilky o den později. Nejprve doručila balíček PPL, o patnáct minut později ho přinesl i pošťák.

„Dneska jich máme asi 170 na celý den. Je toho hodně, ale ještě to bude určitě horší,“ popisuje pro Český rozhlas pošťák.

Komplikovanější cestu měla zásilka z Tábora do Teplic. „Kolega v Táboře ode mě dostal balíky druhý den, tedy v pátek odpoledne, od České pošty i PPL. Mně PPL doručila zásilku v pondělí odpoledne. To stejné prostřednictvím SMS slibovala i pošta. Nakonec mi ale v úterý dopoledne přišla SMS od České pošty s tím, že si mám zásilku vyzvednout na pobočce Teplice 1,“ přibližuje reportérka Gabriela Hauptvogelová.

Mapa uvádí, že balík na trase Praha – Brno putoval pět dní. Balík byl doručen včas, pošta ale redaktorku v pátek nezastihla. Převzala si ho proto až v úterý.

Výsledek? Čtyři ku jedné

Přestože pošta u své služby garantuje předání do druhého dne, ne vždy to její pracovníci zvládnou. Z osmi balíků, které posílali reportéři Českého rozhlasu poštou, přišla polovina po garantovaném termínu.

Výsledky testu Z testu vyšla hůře Česká pošta. Po garantovaném termínu přišly čtyři balíky. Za totožnou službu navíc reportéři zaplatili asi o čtyřicet korun víc. U PPL měla zpoždění jedna zásilka. Pošta naopak dobře zasílala zprávy o poloze balíku, což u společnosti PPL vůbec nefungovalo. Doručovatel většinou volal až ve chvíli, kdy byl v ulici nebo dvě minuty od domu.

„Není to tím, že by to byla chyba našich zaměstnanců. Balíků je opravdu tolik, že se to fyzicky občas stihnout nedá. Není to problém jen České pošty, ale obecně všech přepravních společností, které zažívají nejnáročnější období v roce právě teď před Vánoci,“ vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

„Narážíme na dva limity. Jeden je samozřejmě personální, co se týče zaměstnanců nebo brigádníků. Druhým faktorem je celková kapacita naší přepravní sítě. Takže ano, přiznáváme, občas se může stát, že dodání do druhého dne bohužel nestihneme,“ dodává mluvčí pošty.

U PPL měla zpoždění jedna zásilka. „Standardně se snažíme doručovat všechny naše zásilky do 24 hodin,“ poznamenává mluvčí PPL Hana Nitrová.

Na webových stránkách teprve od tohoto týdne upozorňují zákazníky, že kvůli sezónnímu nárůstu zásilek se může doručení balíků prodloužit o více než dva dny.

Přepravují stejný počet balíků

Denně Česká pošta po celé republice doručí zhruba čtvrt milionu balíků. „Česká pošta převzala minulý týden denně do přepravy v průměru 250 tisíc balíků. V běžném měsíci jako květen se denní podání pohybuje kolem 150 tisíc. Nárůsty před Vánocemi jsou tedy opravdu enormní,“ upozorňuje Vitík.

Test doručování Reportéři Českého rozhlasu z celé republiky si navzájem poslali celkem 16 balíků. Osm doručovala Česká pošta, dalších osm pak soukromá společnost PPL. Putovali na trasách Praha - Brno, Klatovy - Ostrava, Teplice - Tábor a Jeseník - Čechtice. Balíky do ruky jsme odesílali přímo z pošty, zásilky PPL pak z obchodů, které pro tuto firmu fungují jako sběrná a výdejní místa.

„Co se týká porovnání s minulými lety, lidé stále více objednávají přes e-shopy, proto jsou každé nové Vánoce rekordní. Očekáváme, že co se týče počtu podaných balíků, tak opět překonáme loňský rekord. Absolutní špička letos přišla 20. listopadu, kdy jsme převzali do přepravy 348 tisíc balíků. Loni byla špička 19. prosince,“ doplňuje mluvčí pošty.

Soukromá PPL ale podle statistik firmy doručuje přibližně stejný počet zásilek jako pošta.

„Počty našich zásilek již v listopadu přesahovaly 240 tisíc, což v některých dnech bylo až o 48 procent více oproti loňskému roku. A v porovnání s nejslabším obdobím roku je to trojnásobek. Celkově jsme v listopadu přepravili 3,3 milionů zásilek, což je náš nový rekord,“ upřesňuje Nitrová.

Největší nápor očekává PPL v týdnu od 18. prosince. Česká pošta pak upozorňuje, že dodání do Vánoc garantuje jen u balíků poslaných do úterý 19. prosince.

PŘEHLEDNĚ: Doručování balíků

Praha - Brno

Brno - Praha

ČP – 1 den

PPL – 1 den ČP – 1 den

PPL – 1 den Klatovy - Ostrava Ostrava - Klatovy ČP – 4 dny

PPL – 1 den ČP – 1 den

PPL – 1 den Teplice - Tábor Tábor - Teplice ČP – 1 den

PPL – 1 den ČP – 5 dní

PPL – 4 dny Jeseník - Čechtice Čechtice - Jeseník ČP – 4 dny

PPL – 1 den ČP – 4 dny

PPL – 1 den