Cesta k voličskému průkazu se protáhla. Přes 100 kilometrů poštou urazil za devět dní

„Zřídila jsem si datovou schránku a před dvěma týdny jsem poslala elektronickou žádost na liberecký magistrát, který ji začátkem října přijal,“ popsala server iROZHLAS.cz Vaníčková.

Když jí nic poštou nepřišlo a volby se rychle blížily, začala se po dokumentu shánět. „Na libereckém magistrátu mi řekli, že ho 10. října odeslali. Byla jsem se ptát na pražské poště, kde mi řekli, že poslední stopa po dopisu je opravdu 10. října, kdy byl podán na liberecké poště. Zásilka potom prý někam odjela, ale ke mně už nedorazila.“

Liberecký magistrát i Česká pošta serveru iROZHLAS.cz odeslání průkazu potvrdily. „Zásilku jsme převzali 10. října po čtvrté hodině odpoledne,“ řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Petra Vaníčková ovšem nemohla - coby příjemce - nedoručení zásilky řešit. Liberecký magistrát by sice mohl podat reklamaci, ale Česká pošta má na její vyřízení 30denní lhůtu. A pokud ji uzná, dostane odesílatel jen finanční náhradu.

Kopii voličského průkazu liberecký magistrát vydat nesmí a bez dokladu Petra Vaníčková hlasovat nemůže. Odevzdat by ho totiž musela i v případě, že by nakonec zamířila do své domovské volební místnosti v Liberci.

„Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nemohou příslušné úřady vydat duplikát. V případě, že je voliči vydán voličský průkaz, je tato informace uvedena u jeho jména ve stálém seznamu voličů a v jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Jestliže se volič dostaví do volební místnosti, kde je standardně zapsán ve stálém seznamu voličů, nemůže hlasovat, pokud voličský průkaz neodevzdá okrskové volební komisi. Ta ho připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní voliči hlasovat," popsala mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

A potvrzuje to i liberecký magistrát. „Bohužel, pokud volič nemůže předložit vydaný voličský průkaz, nemůže své volební právo uplatnit,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Happy end?

Pokud by se průkaz nenašel, Petra Vaníčková by přišla o možnost jít volit. „Šance tu ještě je. V Liberci se ale zásilka ztratila 10. října, takže pochybuji, že by se najednou někde objevila,“ uzavírá.

Liberecký magistrát varuje, že se podobné případy mohou stát. „Voliči, kteří si osobně požádali o vydání voličského průkazu a současně žádali o zaslání na adresu, byli ze strany magistrátu upozorněni na možné riziko s doručováním zásilky do vlastních rukou a současně byli upozorněni na skutečnost, že duplikát voličského průkazu nelze vydat,“ dodala Kodymová.

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz, co se stalo se zásilkou obsahující volební průkaz, mluvčí pošty Vitík nejprve odpověděl, že „nelze dohledat konkrétní zásilku“. K tomu potřeboval identifikační číslo zásilky, které mu redakce poskytla.

Hledání ztraceného voličského průkazu by nakonec mohlo mít šťastný konec. „Dnes v 8.55 byla (zásilka) vypravena na pochůzku a bude paní Vaníčkové doručena,“ řekl mluvčí České pošty.

Zatím ale nevěděl, proč nedošlo k rychlejšímu doručení. „Není obvyklé, aby zásilka cestovala sedm pracovních dní,“ připustil Vitík.

Petra Vaníčková zatím průkaz u sebe nemá. „Podle sledování zásilek se už ale skutečně našel."