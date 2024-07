Nejlepším billboardem na Česko jsou sami Češi. Nepropagujte jen centrum Prahy, radí ekonom Rod

Turismus nepřináší jenom ekonomické výhody. Takzvaný overturismus je celosvětově probíraným tématem, který se dotknul i Česka. Například do Jeseníků nebo Adršpachu zavítalo loni téměř půl milionu lidí, což byl meziroční nárůst o pětinu. „Místo poplatků máme nabídnout komplementární služby, které lidi vytáhnou z cílových destinací,“ míní člen Národní ekonomické rady vlády Aleš Rod. Expertka na turismus Nora Dolanská ale varuje před zdražováním. ŘEČÍ PENĚZ Praha 11:27 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté na Obřím hřebeni v Krkonoších | Foto: Kamila Antošová | Zdroj: Správa Krkonošského národního parku

Dopady overturismu na některých místech se povedlo zmírnit zavedením rezervačního systému a limitem na počet návštěvníků. I tak se ale místní obávají budoucnosti. Zájem o skály v Adršpachu může podle obce vzrůst až desetinásobně.

Podle Nory Dolanské z Metropolitní univerzity v Praze to přináší ještě jiné riziko než přeplněnost hlučícími turisty.

„V turecké Antálii místní obyvatelé obrovsky demonstrovali, protože se jim tam přistěhovalo přes 200 000 movitých ruských občanů a zvedli všechny ceny – jídla, potravin i služeb. Místní se v podstatě najednou ocitli v nižší cenové hladině v rámci vlastního bydlení,“ popisuje expertka.

Dovolená také podle ní nebude v budoucnu dostupná pro každého. „Dovolená se stane pro lidi trošičku luxusnějším zbožím. Je nás na světě bohužel moc, už 8,5 miliardy. Pokud tři čtvrtiny veškerého obyvatelstva začínají někam cestovat, tak je to neudržitelný stav,“ upozorňuje Dolanská.

Mimo centra

Přesto by se podle ekonoma Aleše Roda, který je ředitelem výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz, mělo Česko snažit o příjezdy dalších turistů.

„Minimálně musíme ukazovat, že máme co nabídnout. Největším billboardem na Česko jsou samotní Češi, kteří rádi vyjíždí do zahraničí a mohli by propagovat místa, kde sami bydlí. Nejenom centrum Prahy,“ podotýká ekonom.

Právě toto rozložení návštěvníků do více oblastí by mohlo rozsah overturismu snížit. Rod vidí řešení v kvalitnější spolupráci samospráv.

„Místo metody biče, poplatků, zdražování, parkování a signalizace, že turisty nepotřebujeme a nechceme, máme nabídnout komplementární služby, které lidi vytáhnou z cílových destinací,“ vysvětluje. Jako příklad uvádí Český Krumlov, který taktéž patří mezi nejvytíženější místa.

„V jeho okolí je spousta zajímavých věcí. Na dohled je několik měst, vesnic, poutních, památných míst, Lipno, řeka Vltava… Řada turistů, kteří autobusem na otočku z Prahy zamíří, aby se vyfotili na zámku, by tam třeba i strávila dva nebo tři dny a podívala se po okolí,“ uzavírá Rod.

Jak se turismus dokázal zvednout po uplynulých krizích? Poslechněte si celý pořad Řečí peněz v audiozáznamu.