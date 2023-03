Cena kakaových bobů od nového roku roste. Češi mění tabulkové čokolády za levnější alternativy

Cena kakaových bobů na burze od nového roku roste. Hlavním důvodem je suché počasí v západní Africe, která je největším producentem kakaových bobů na světě. Cenu výrobků teď ale zvedá především inflace. Podle čísel společnosti Nielsen, která čerpá z dat pokladních systémů obchodníků, se ale Češi cukrovinek nevzdávají. Praha 14:00 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čokoládové výrobky od nového roku zdražují | Zdroj: Shutterstock

„Teď je to tak, že si musím dávat pozor, abych nechodil do práce s hladem, protože jakmile nejste najedená, tak na to tu chuť máte pořád. Nepřejde vás to,“ říká jeden ze zakladatelů Čokolády Janek, Václav Durďák. Firmu založil před sedmi lety, ve svých 23 letech se svými dvěma kamarády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Češi si dopřávají sladkosti i přes rostoucí ceny cukrovinek v obchodech. Dražší výrobky ale mění za levnější varianty.

„Začátky byly takové, že kolega vybral stavebko, které měl založené od rodičů. Vzali jsme také nějaké peníze z podnikání, kterému jsme se tenkrát věnovali, a asi první tři roky jsme je tam postupně dosypávali, nic jsme si nebrali,“ popisuje.

„Úplně na začátku jsme měli 230 tisíc, se kterými jsme naše podnikání začínali. To se během pár týdnů rozplynulo, protože šlo o malou částku, a od té doby to kontinuálně narůstalo. Třeba po roce jsme měli ve firmě až dva miliony a dneska jsou to desítky milionů,“ vysvětlil.

Zdražují se suroviny i energie

Při výrobě čokolád ale i pralinek volí ty nejkvalitnější suroviny bez dochucovadel. Ceny výrobků ale v posledních měsících zvedaly. Konkrétně o deset procent.

„Kdyby zdražily pouze kakaové boby, tak by to ještě tolik nevadilo, ale zdražilo skoro všechno, co jsme k výrobě čokolády potřebovali. Cukr, sušené mléko, ale i obaly a energie. Výroba je hodně energeticky náročná, protože musíme chladit,“ vysvětluje.

„Vždycky to jsou bezesné noci před zdražováním. To druhé mělo přijít po novém roce a stále jsme se k němu neodhodlali, ale díky bohu jsme to moc nezaznamenali,“ doplňuje Durďák.

Čokoláda chutná dobře kvůli tomu, jak se rozpouští na jazyku, zjistili britští vědci Číst článek

Polovinu prodejů Čokolády Janek tvoří pralinky. Výroba takového bonbonu ale trvá velmi dlouho. „Jsou to hodiny, spíš desítky hodin práce. Nejprve je potřeba každou ručně nabarvit, potom se vylévá skořápka, vaří se náplň. Když je skořápka naplněná, musí se počkat, až zatuhne, aby se dala zatáhnout,“ popisuje Durďák.

„Průměr ceny se pohybuje okolo 25 korun, nejdražší kousky jsou za 50. Finančně se to vyplatí, ale jenom na objemu,“ dodává.

Nejvíc čokolády a pralinek, a to až stovky tisíc kusů, nakoupí zákazníci na podzim a v zimě. Silným prodejním svátkem byl letos tradičně i Valentýn.

Cena podléhá počasí v Africe

Jednou z nejdůležitějších surovin k výrobě čokolády jsou kakaové boby. Právě jejich cena vzrostla v letošním roce o šest procent na 2650 dolarů za jednu tunu. Cenu ovlivňuje nejen zájem ze strany kupujících, ale hlavně počasí.

A to právě teď v zemích západní Afriky, které patří k pěstitelským i vývozním velmocím, není ideální.

„Právě předpověď počasí už začala cenu kakaových bobů tlačit nahoru v uplynulých měsících. Reálně jsou kakaové boby dodány až několik měsíců po té, co obchody na burze probíhají, protože dodávka probíhá vždycky až po sklizni,“ říká analytička společnosti Cyrrus Anna Píchová.

Ceny kakaových bobů se tak do konečných výrobků v obchodech promítají až s ročním odstupem. Rychleji ceny zvyšují další faktory.

„Zvláště náklady na zpracování finálního výrobku jako jsou mzdové náklady, náklady na energie, náklady na přepravu a další,“ doplňuje Anna Píchová.

Kofila slaví 100 let. Studenti ze Zlína vytvořili speciální designovou edici Číst článek

Oplatky místo čokolády

Inflace a další náklady zvyšovaly ceny čokoládových výrobků v obchodech i v loňském roce. Podle dat společnosti Nielsen vzrostly ceny čokoládových tyčinek meziročně o bezmála pětinu. Sušenek a bonbónů o necelou desetinu.

Češi tak v posledních měsících mění tabulkové čokolády a bonboniéry za levnější zboží, třeba oplatky, sušenky nebo želatinové bonbony.

„Protože jsou nyní relativně výhodnější a zároveň vzhledem k menším balením nemusíme za kus vynaložit tak velkou částku jako například u čokolád. Průměrná cena za tabulkovou čokoládu se nyní pohybuje okolo 27 korun,“ potvrzuje ředitel společnosti Nielsen, Karel Týra.

A právě za levnější varianty mlsání Češi utrácí meziročně o desítky procent víc.