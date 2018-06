Václav Pačes končí v čele dozorčí rady ČEZ. ‚Nejsem brán jako Babišův člověk,‘ tvrdí

V čele dozorčí rady polostátní společnosti ČEZ skončí její dlouholetý předseda akademik Václav Pačes. Informaci podle svých slov obdržel během páteční valné hromady firmy, která má změny v dozorčí radě na programu. Zatím se o nich ale nehlasovalo. Václav Pačes řekl, že mu důvody nikdo nevysvětli. Praha 19:56 22. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je to určitě i politický vliv, to je docela samozřejmé," říká Pačes. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to určitě i politický vliv, to je docela samozřejmé. Byl jsem nominantem pana (expremiéra Bohuslava) Sobotky, i když ne za sociální demokracii, ale byl jsem prostě brán jako Babišův člověk. To byl ten důvod. Ale nevím, to mně taky nikdo neřekl,“ prohlásil.

Kromě Pačese mají dozorčí radu ČEZ opustit další dva lidé, kteří byli dříve nominováni ČSSD a lidovci.

Ministerstvo financí ovládané hnutím ANO totiž navrhuje tři nové kandidáty. Jde o bývalého centrálního bankéře Lubomíra Lízala, úředníka ministerstva financí Karla Tylla a dosavadního šéfa výboru pro audit společnosti ČEZ Otakara Horu.

Ministerstvo financí tak bude mít v dozorčí radě ČEZ většinu. Ke kompetencím dozorčí rady patří odvolání představenstva či schvalování velkých investic.