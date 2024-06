Hospody na vesnicích i v malých městech můžou zachránit kvízy. Tržby jsou podobné víkendovým

Za jediný večer dokážou hospodské vědomostní soutěže restauraci vygenerovat stejný zisk jako jindy za několik dní. Na popularitě začínají získávat ve městech i na venkově. A majitelé podniků potvrzují, že dokážou přilákat mnohem víc lidí než běžná nabídka jídla a pití.

„Tržba ve čtvrtek se vyrovná i víkendové tržbě, protože na pub kvíz chodí několik týmů pravidelně. Určitě to pro nás přináší nové zákazníky, trošku hospoda ožije a hráči se potom k nám do hospody vracejí i v jiných dnech,“ hodnotí provozovatel pivního baru v centru Jihlavy Vojtěch Vokurka.

Pravidelně se do podniku díky vědomostní soutěži vrací například Veronika: „Jsme kamarádi, známe se už celkem dlouho a tohle je taková příjemná možnost jak se každý týden potkat.“

Pravidelné zákazníky uprostřed týdne přivádí kvíz i do hospody v Rynárci. „Dají si k tomu pizzu, tu tady mají rádi, je oblíbená, určitě se to dá vyrovnat té víkendové tržbě,“ pochvaluje si popularitu nového programu majitelka hospody Michaela Vacková.

Zájem o podobné aktivity potvrzuje i prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek: „Bez ohledu na to, jestli je to pub kvíz nebo jiná aktivita, lidé jsou hraví a máme zjištěno i z našich průzkumů, že pokud dělá restaurace jakékoliv speciální akce, tak lidé to vždycky ocení.“

Tržby venkovských restaurací dlouhodobě klesají. Například podle společnosti Dotykačka se za poslední čtyři roky snížily o 42 procent. Ubývá i samotných venkovských hospod. Loňská data Asociace hotelů a restaurací hovořila o zhruba 15 procentech zaniklých podniků od začátku covidu.