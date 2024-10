I přes válečné výdaje začne ruská ekonomika klesat, tvrdí měnový fond. Lidé odcházejí do zbrojovek

Rusko může vykazovat hospodářský růst právě díky svým výdajům na válku. Jednou věcí jsou obrovské investice do výroby například tanků, které se ve statistice objeví.

Druhým faktorem růstu ruské ekonomiky jsou investice do vojáků. Ruský státní rozpočet vynakládá velké prostředky pro naverbované lidi a náborový příspěvek přerostl už milion korun. To se v některých regionech projevuje tak, že se snižuje míra úvěrů, kdy si lidé brali jeden úvěr za druhým, aby mohli splácet ty předešlé. Najednou tedy mají peníze a kupují si auta nebo opravují domy. A to se ve statistice projeví.

Jenže takový růst nemůže pokračovat do nekonečna, i když má Rusko peněz dost. Celý totiž stojí na umělé poptávce. Tank sice stojí hodně na výrobu a mnoho lidí za něj dostane zaplaceno, jenže tím to končí. Nezvedne nijak životní úroveň a v moment, kdy bude zničen na frontě, je z něj mrtvé zboží.

Druhým problémem je nedostatek pracovních sil. Sám Vladimir Putin hovořil o tom, že v Rusku chybí 2,5 milionu pracovních sil. Část lidí mobilizovali a další odcházejí pracovat do zbrojních podniků, které mohou zaplatit větší výplaty.

Podnikatelé po celém Rusku si stěžují, že najít kvalifikovaného dělníka je momentálně mimořádně obtížné a drahé. A to se také bude projevovat.

Třetím důvodem je rostoucí inflace, která je vyvolána tím, že lidé najednou mají peníze, o kterých si nedovedli představit, že se k nim někdy dostanou. To vede k zvyšování úrokových sazeb. Ty jsou momentálně na devatenácti procentech. Normální komerční úvěr tedy bude na 25 procentech.

Ekonomické problémy ale v krátkodobém horizontu Moskvu nedonutí k ukončení války na Ukrajině. I když se neustále objevují zprávy o tom, že v některých částech Ruska něco chybí, jinde jsou vysoké daně, tak to něco způsobí spíš v horizontu pěti let.