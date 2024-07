Investice onsemi bude výhodná, tvrdí náměstek Očko. Rád bych konkrétní propočty, namítá ekonom Srholec

Přes 40 miliard korun chce investovat firma onsemi do závodu na výrobu čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Je investice pro Česko výhodná, i když by ji mělo podpořit příspěvkem ve výši 10 miliard? „Měli bychom být na 6 miliardách korun přínosu, za pár let budeme výrazně v plusu,“ tvrdí v Pro a proti Českého rozhlasu Plus Petr Očko z ministerstva průmyslu a obchodu. „Rád bych viděl analýzu, kalkulaci toho čísla,“ namítá ekonom Martin Srholec z CERGE-EI. Pro a proti Praha 23:48 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko by do čipů mělo investovat 10 miliard | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Je to výhodná investice?

Martin Srholec: Rád bych se to dozvěděl od české vlády. Zatím slyšíme jenom obecné proklamace o tom, jak to bude výhodné.

Rád bych viděl konkrétní propočty, kalkulace, čísla, o kterých se můžeme bavit. Byť jen z toho důvodu, abychom se na to zpětně mohli podívat a vyhodnotit si, jestli se ta očekávání naplnila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyplatí se Česku investice onsemi? V Pro a proti diskutují náměstek Petr Očko a ekonom Martin Srholec

Petr Očko: Součástí každé investiční pobídky je vždycky vyhodnocení nákladů a přínosů. Veškerá čísla budou k dispozici ve chvíli, kdy to přijde na vládu. S časovým posunem dochází k vyhodnocení, zda pobídka naplnila svůj účel. Jsme přesvědčeni, že to bude vysoce výhodná investice.

Data, která máme od investora, ukazují, že ve chvíli, kdy naběhne celá výroba, tak bychom měli být na 6 miliardách korun přínosu pro český stát. Když to srovnáme s desetimiliardovou pobídkou, tak v průběhu několika málo let budeme výrazně v plusu.

Čipy z Beskyd vydělají Česku miliardy ročně. Vláda bude firmě kompenzovat drahé energie Číst článek

Půjde o komplexní řetězec výroby čipů. Český stát se dlouhodobě snaží přilákat do Česka výrobu s přidanou hodnotou. Bude toto fungovat jako přínos?

Srholec: Je to investice primárně do výroby, do továrny. Nejedná se o investice do výzkumu, vývoje, inovací a podobných činností. Je to výroba čipů.

K 6 miliardám bych rád viděl analýzu, propočet, kalkulaci toho čísla, metodiku, aby se to mohlo přepočítat a mohla vzniknout veřejná diskuse o tom, jestli to jsou čísla opravdu reálná a očekávatelná, jaká jsou rizika a co se bude dít, pokud tato rizika nastanou.

Očko: Investice do onsemi navazuje na už existující aktivity této společnosti v Rožnově pod Radhoštěm. Máme velkou jistotu, že aktivity se budou dále rozšiřovat. Je tam dneska jedno z klíčových center vývoje a výzkumu pro celou globální skupinu. S touto investicí se to bude dále rozšiřovat.

Miliardy k nalákání rekordní investice do čipů? Státu se mohou vrátit už za čtyři roky, říká šéf české onsemi Číst článek

Dostatek času

Jaká data k návratnosti má ministerstvo průmyslu a obchodu?

Očko: Veškerá data, která máme a která jsou k posouzení návratnosti, budou součástí materiálu, který bude k dispozici. V tuto chvíli čekáme na finální podání žádosti o pobídku ze strany společnosti onsemi, kde se data analyzují.

Chybí vám ta data už takto dopředu?

Srholec: Je otázka, kolik času bude pro veřejnou diskusi nad těmito daty, když už to bude na vládě. Pokud je zveřejníte, tak musíte dát čas, abychom si je prostudovali.

Pokud to přijde na vládu, tak se rozhodne velice rychle a žádná diskuse k tomu neproběhne. Bude to schváleno a pak ex post bude akademická diskuse o něčem, o čem bylo rozhodnuto.

Poslechněte si celou debatu, audio je nahoře v článku.