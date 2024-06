Miliardy k nalákání rekordní investice do čipů? Státu se mohou vrátit už za čtyři roky, říká šéf české onsemi

Společnost onsemi, která chce investovat v Česku 46 miliard korun do rozšíření výroby čipů, by mohla začít stavět novou budovu v areálu příští rok. První výroba v ní se má rozjet za tři roky. Podmínkou je dohoda se státem na vyplacení finanční pobídky. Ta by se mohla pohybovat kolem 10 miliard korun. „Máme studii, ta říká, že v průměru bude mít pobídka pro stát návratnost do čtyř let,” řekl v pořadu Peníze a vliv šéf onsemi v Česku Josef Švejda. Peníze a vliv Rožnov pod Radhoštem 9:00 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pobídka pouze srovnává podmínky v těchto zemích. Není v tom pro nás žádný benefit navíc,” uvedl Josef Švejda | Foto: onsemi

Onsemi potvrdila zájem investovat v Rožnově minulý týden. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury se nyní jedná o balíčku investičních pobídek, zmínil například daňové prázdniny.

Klíčová ale bude přímá finanční podpora, která zčásti pokryje vstupní náklady investora. „Vedeme jednání s vládou a zatím probíhají velmi otevřeně. Jsme optimisté, že se domluvíme,” uvedl Švejda.

Výpočet pobídky podle něj vychází z tzv. funding gapu, tedy rozdílu mezi podmínkami pro investici u nás a v dalších dvou zvažovaných lokalitách. Těmi byly mateřská země onsemi USA, ale i Jižní Korea, kde má firma také jednu ze svých továren. „Pobídka pouze srovnává podmínky v těchto zemích. Není v tom pro nás žádný benefit navíc,” uvedl jednatel firmy. Peníze by měly podle něj pokrýt fakticky „vícenáklady” investice v Česku.

‚Funding gap‘

Ochota vlády jednat o pobídce ve výši zmíněného „funding gapu” byla podle Švejdy při rozhodování majitelů onsemi o lokalitě pro investici klíčová. „Tak jako u nás funguje péče řádného hospodáře, tak my jako firma obchodovaná na burze Nasdaq si nemůžeme dovolit, abychom udělali investici, která bude pro akcionáře nějakým způsobem nevýhodná,” upozornil Švejda.

Část pobídky lze sice podle něj vyargumentovat i nefinančními výhodami investice v dané zemi, ale u obchodní společnosti je ve finále tím hlavním výkaz zisků a ztrát. “My si nemůžeme dovolit investovat se ztrátou jenom proto, že máme třeba kvalitní pracovní sílu,” vysvětlil.

První část investice by onsemi chtělo dokončit v roce 2027, kdy by chtělo zahájit novou výrobu. „Postupně budeme doinstalovávat další stroje podle toho, jak bude probíhat třeba poptávka ze strany automobilového průmyslu,” uvedl Švejda. Vše by pak mělo naplno běžet do sedmi let. Spolu s tím by i postupně měla vláda uvolňovat i výše zmíněnou pobídku.

Hlavní odběratelé čipů

Nová investice je pro Česko důležitá už proto, že onsemi po jejím dokončení bude mít v Česku celý řetězec výroby čipů. Od růstu krystalů křemíku, přes výrobu desek na bázi karbidu křemíku až po smontování finálního polovodičového výrobku, který bude moci dodat konečným zákazníkům. Nyní tu firma produkuje jen prostřední část řetězce.

Odběrateli čipů z Rožnova jsou především zmíněné automobilky, ale i výrobci mobilních telefonů, počítačů, a jsou i v 5G vysílačích. Švejda do budoucna navíc očekává i vyšší poptávku například pro bateriová úložiště či solární elektrárny.

Prodej elektromobilů nicméně v Evropě není zatím tak rychlý jak se očekávalo, onsemi muselo kvůli nižší poptávce od automobilek v poslední době dokonce propustit desítky lidí. Podle Švejdy jde ale o sezónní výkyv, na jaké je firma v polovodičové výrobě zvyklá. Do budoucna se růstu poptávky neobává.

„Já osobně věřím tomu, že trend je v podstatě nezvratitelný, že není cesty zpět. Chyby, které dneska elektromobily mají, se vychytají a elektromobil bude přirozená volba, protože je významně jednodušší než auto se spalovacím motorem,” uvedl Švejda.

Konkurence

Neobává se ani konkurence ve výrobě čipů těsně za hranicemi Česka. V Německu má stavět obří továrnu tchajwanský kolos TSMC a v Polsku americký Intel. Jejich výroba se totiž soustředí na jiný segment čipů než onsemi. Konkurovat si ale můžou pokud jde o zaměstnance.

„Na druhou stranu si myslím, že to celkově velmi prospěje pracovnímu trhu a propagaci technického vzdělávání,” podotkl Švejda s tím, že ačkoliv jsme průmyslová země, tak podíl studentů na technických školách je v Česku přibližně o 10 procentních bodů nižší než v Německu.

Nová pracovní místa?

Podle vlády by měla díky investici firma onsemi v Rožnově zaměstnat vedle nynějších 1700 lidí dalších 1300 ve výrobě.

Dalších asi 500 lidí má firma v Česku ve vývoji technologií i designu součástek, který také plánuje posilovat. „I samotná výroba je velmi náročná. Je to fyzikální chemický proces, je tam spousta automatizace. Předpokládáme, že minimálně 35 procent budou zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním,” upozornil Švejda. Najít je chce v drtivé většině v Česku.

Počet lidí v nové výrobě nakonec může být podle Švejdy nižší hlavně kvůli postupu automatizace. Ve výsledku by tak mohlo jít o nárůst zaměstnanců o 800 až tisíc lidí.

