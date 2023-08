Řemeslníků je nedostatek a zájem o ně ale stále roste. 70 procent absolventů učilišť nepracuje v oboru

Zájem o řemeslníky stále roste, a to hlavně o ty, kteří se specializují na zateplování, fotovoltaiku nebo třeba renovaci střech. Ukazují to data portálu ePoptávka.cz. Hlavním důvodem je energetická krize a také snaha domácností ušetřit. Kdo ale hledá jakéhokoliv řemeslníka, musí se smířit s tím, že si na něj počká. Čekací doby se totiž pohybují od několika týdnů až po měsíce. Praha 6:32 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na některé učňovské obory se žákům navíc nechce – jde například o pokrývače, tesaře, obkladače nebo třeba zedníky (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Většina řemeslníků má plné kanceláře na několik měsíců dopředu. Například po obkladačích vzrostl zájem v prvním pololetí letošního roku podle portálu ePoptávka.cz meziročně o téměř sedm procent, po malířích dokonce o víc než dvanáct procent.

„Během prvního čtvrtletí jsme zaznamenali skokový zájem o izolace, který byl v meziročním srovnání vyšší o celých 73 procent, poptávka po řemeslnících pro renovaci střech pak vyrostla už v minulém roce a meziroční nárůst může pozorovat i za první pololetí tohoto roku. Ve srovnání s rokem 2021 je vyšší dokonce o 30 procent,“ říká ředitel portálu ePoptávka.cz Otto Kočí.

Zájem však roste i v jiných odvětvích, třeba u instalatérů. Libor Vlach, majitel společnost VIP Instalace, která specializuje na vodu, plyn a také topení hlavně v domácnostech a rodinných domech, uvádí, že jsou plni už do konce roku a neberou další zakázky. Na menší opravy nebo třeba havarijní výjezdy tak jeho firma nemá vůbec kapacitu.

„Nejsme schopní tyhle zakázky vůbec obsáhnout. Zákazníci nám volají prakticky denně na různé opravy a servisy. Výměna kartuší, výměna sprchového koutu z celé Prahy i Středočeského kraje. Nejsme schopni tyhle servisní věci zvládat,“ popisuje Libor Vlach.

Podle serveru Nejřemeslníci.cz si navíc lidé za práce meziročně připlatí až 14 procent. Zájem o tyto práce souvisí podle Davida Hanuše, ředitele marketingu serveru Nejřemeslníci.cz i s energetickou krizí a snahou domácností šetřit.

„Do konce roku čekáme díky programům Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce velký zájem o zateplovací práce, už teď vidíme nárůst organické poptávky a je důležité zákazníkům říct, aby tyto práce svěřili do rukou odborníků. Instalace je zásadní stejně jako technologie sama a v případě že jsou zasazeny neodborně, tak se na ně nevztahuje záruka od výrobce, a nedojde tedy k úspoře energie, ale naopak se navýší,“ upřesňuje Hanuš.

Podle Romana Pommera, viceprezidenta Hospodářské komory a prezidenta Cechu obkladačů se zlepšila situace na učňovských oborech díky demografii – někteří studenti ale už při studiu ví, že řemeslem se živit nebudou.

„Třeba v 18členné třídě instalatéru už půlka lidí ví, že to řemeslo nebude dělat. Z absolventů, kteří se vyučí řemeslu, tak jen 25 až 30 procent zůstává. A to je ten největší problém a tady by měl pomoci stát,“ uvádí Pommer.

Na některé učňovské obory se žákům navíc nechce – jde například o pokrývače, tesaře, obkladače nebo třeba zedníky. Důvodem je prý třeba to, že nebudou pracovat v teple, ale venku a za každého počasí.