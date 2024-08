Odboráři se s vládou na růstu platů stále neshodli. ‚Je ale vůle k dohodě,‘ říká Jurečka

Odboráři a zástupci vlády se ani v úterý zatím nedohodli na růstu platů ve veřejném sektoru od září. Resorty propočítávají další možné varianty přidání. Jednání bude pokračovat ve středu před zasedáním kabinetu. Novinářům to po schůzce ministrů a odborových předáků řekl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Praha 14:58 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odbory požadují navýšení tarifů od září všem pracovníkům veřejné sféry a státu, a to o deset procent. Ministerstvo práce navrhovalo původně přidat asi polovině zaměstnanců buď o sedm procent, nebo o deset procent. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že jednání nejsou jednoduchá, je ale vůle k dohodě.

5:38 Vláda nemá v otázce platů státních zaměstnanců kam ustoupit. Peníze v rozpočtu nemá, míní komentátor Číst článek

„V jednání s odbory budeme pokračovat ve středu před jednáním vlády. Chci, abychom našli kompromis pro dohodu. Není to jednoduché, ale vůle k dohodě je myslím z obou stran,“ uvedl Jurečka.

Odboráři podle Středuly v úterý na jednání „otevřeli další možnosti“ přidání. Ministerstva by měla nové varianty propočítat. „Obdrželi jsme informaci, že některé resorty, o kterých jsme nevěděli, tak jsou schopny zvládnout nárůst tarifů, což bylo pro nás překvapení... Bude se to zítra pilovat. Například nás překvapil resort kultury, že je schopen to zvládnout. Například si myslíme, že se může jednat o města a obce. Celá tato správa. Školství je schopné to zvládnout. Je možné, aby to zvládla sociální péče s ohledem na to, že došlo k navýšení příspěvku na péči,“ vypočítal Středula.

Platové tarify ve veřejné sféře stanovuje pět tabulek. Vlastní tabulku pak mají ještě státní zaměstnanci. Ministerstvo práce původně navrhovalo od září upravit dvě tabulky, a to tu nejnižší a tu státní. Tarify by se tak zvedly asi 359 900 úředníků, pracovníků v kultuře, technických pracovníků v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogů ve školství a asi 70 400 zaměstnanců státu. Zbývající zhruba polovina z 846 300 lidí, kteří pracují ve veřejné sféře, měla dostat přidáno od ledna.

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli řekl, že na navýšení sumy na platy v rozpočtu na příští rok má koalice shodu. Odboráři uvedli, že podklady k chystanému rozpočtu zatím od vlády nemají a dostat by je měli nejdřív koncem týdne.