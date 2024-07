V červenci 2025 má začít platit nová revize sociálních dávek, na které už nějaký ten čas pracuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Návrh zákona je skoro nachystaný k předložení vládě, zbývá jen, aby ministerstva i jiné instituce vypořádaly připomínky. Komentář Praha 16:30 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vypracoval plán revize sociálních dávek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Revize dávek je jedním ze stěžejních bodů Jurečkova úřadování. Od začátku se však potýká s jedním zásadním problémem: ministr práce a sociálních věcí staví její nutnost na zcela marginálním problému údajného zneužívání dávek.

Apolena Rychlíková: Jurečka se nepoučil. Revizi dávkové politiky dál staví na populistické lži o zneužívání dávek

Nejotřepanější populistická mantra, která pravicovým stranám dlouhodobě slouží ke skrytým nebo otevřeným útokům na chudé a přispívá ke stigmatizaci sociálně slabších, v kampani kolem nového dávkového systému znovu vyhřezla naplno.

A to i přesto, že odborníci Jurečku před takovým narativem dlouhodobě varují a apelují na něj, aby se vystříhal lživé a zavádějící rétoriky. Marně.

Ministr práce a sociálních věcí na realitu nedbá a i nadále se jako hrdina staví proti všem tzv. nemakačenkům a sockám, kteří nás připravují o peníze ze státního rozpočtu.

Přednost „válení se“ před „robotou”

„Dávkami akorát platíme ‚nemakačenkům‘ za lenost,” hlásá kampaň ministerstva práce a sociálních věcí. Jurečka sám přitom ví, že taková silná prohlášení nejsou opřena o výzkumy nebo data.

Když MPSV provádělo kontroly skrz pracovníky a pracovnice úřadů práce, vyšlo najevo, že chyby v žádostech se týkají zhruba jednoho procenta lidí. A nešlo zdaleka hovořit o zneužívání, protože mnohdy zkrátka šlo spíše o administrativní nepřesnosti, ne záměr dávky jakkoliv zneužívat.

To však Jurečkovi vůbec nebrání v tom, aby jako mnozí ministři a ministryně práce před ním, dál kopal a hloubil zákopy mezi lidmi, kteří pracují a těmi, kteří berou dávky. Jakoby snad ti druzí byli vždy a za všech okolností jen sprostí podezřelí, kteří dali přednost „válení se“ před „robotou”.

Je to o to paradoxnější, že právě kvůli podobné míře dlouhotrvající politické stigmatizace o dávky lidi v Česku spíš nežádají. Dobře to ilustrují data o příspěvku na bydlení, u kterého se uvádí, že žádá mnohem méně lidí, než kolik na něj má nárok.

Reálné parametry revize dávkového systému jsou navíc složité a Jurečka a jeho tým v nich operují s různými termíny. Tím nejzajímavějším rozhodně je – a rozhodně i v praxi bude – dělení lidí na „zranitelné“ a „ostatní, práceschopné“. Podle toho, jací lidé a v jakém počtu se v domácnostech budou vyskytovat, se bude odvíjet i výše dávky.

Je důležité, že se konečně mluví o zranitelnosti, ale v kontextu celkového vyjadřování MPSV a Jurečky vůči lidem, pobírajícím sociální dávky, je třeba mít se na pozoru. Z racionálně znějících kategorií se snadno může stát další bič na lidi v sociální tísni. Nebylo by to poprvé.

Autorka je publicistka a dokumentaristka