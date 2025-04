Paušální daň pro živnostníky je nízká, kritizují odbory. ‚Po státu moc nechceme,‘ oponují podnikatelé

Paušální daň výrazně rozevírá nůžky mezi tím, kolik odvedou státu živnostníci a kolik zaměstnanci. „Je to jednoznačně pozitivní nástroj, který je využíván především malými živnostníky,“ hájí taxu předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. „V oblasti zdravotního pojištění by se to mělo srovnat,“ oponuje pro Český rozhlas Plus Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Pro a proti Praha 9:07 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paušální daň pro živnostníky je moc nízká, kritizují odbory (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vnímáte výsledky analýzy Daně pod lupou, kterou pro Český rozhlas zpracovala společnost PAQ Research? Je paušální daň dobrým nástrojem v daňové soustavě?

Jaroš: Je to jednoznačně pozitivní nástroj. Je využíván především malými živnostníky. Mám data z Generálního finančního ředitelství a v prvním pásmu jich je 110 tisíc. Vysokopříjmových živnostníků, kteří se pohybují ve třetím pásmu, je 367, takže se dá říct, že u nich v podstatě není paušální daň využívána.

Středula: Je to pozitivní pro ně, ale negativní pro další plátce. Když to srovnám, tak zaměstnanec bez dětí při ročním příjmu jednoho milionu korun hrubých mezd zaplatí měsíčně částku na odvodech 52 tisíc korun.

Oproti tomu OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) při 40procentním paušálu pouze 15 tisíc, při šedesátiprocentním pouze 10 tisíc. To je naprosto nevídané a nejvíce se to projevuje v systému zdravotního pojištění, kdy každý platí jinak, ale čerpá stejně.

Pomohlo by navýšení zdravotního pojištění, aby byl systém zdanění férovější?

Jaroš: Nedomnívám se, že by se zdravotní pojištění mělo razantně navyšovat. Živnostník toho po státu moc nechce. A pokud se na důchod zabezpečuje, tak to potom podle toho vypadá. Nepoměr na první pohled může být do očí bijící, ale na druhou stranu snižme odvod zaměstnancům.

Pořád se bavíme o tom, jak dodanit, zvýšit odvody podnikatelům, ale taky se bavme o tom, že máme jedno z nejvyšších zdanění práce. Neobracejme to do role dorovnání živnostníků se zaměstnanci, to stejně není možné. Pokud to uděláme, tak budeme všichni zaměstnanci. A je otázka, jestli to chceme.

Středula: V oblasti zdravotního pojištění se to má srovnat, protože každý chceme přístup do zdravotního systému a rozdíl mezi OSVČ a zaměstnanci je v tomto případě neodůvodnitelný.

Co se týká dalších věcí – zohlednění podnikatelského rizika, otázka příjmové hladiny jednotlivých živnostníků – to by mělo být zohledněno třeba daňovou progresí. Daně se mají vybírat zejména tam, kde je možnost je vybírat, ne tam, kde je nemáte, protože to potom zaplatíte z jiných systémů, které toho člověka mají chránit.

Dopady na podnikatele

Jaké dopady by ztěžování situace živnostníkům mělo na celý podnikatelský sektor?

Jaroš: Pro živnostníky to bude výrazná ztráta motivace samostatně podnikat. Nese to nějaká rizika, jiný typ činnosti než u zaměstnance. V okamžiku, kdy vám to nebude dávat smysl, tak toto riziko prostě podstupovat nebudete a radši se někde necháte zaměstnat.

Otázka je, jestli bude kde se nechat zaměstnat, ale to jsou samozřejmě katastrofické scénáře. Zatím žádný drastický úbytek aktivních živnostníků nevidíme.

U nízkopříjmových jsme měli reakce už na konsolidační balíček. Pokud by se šlo ještě nad jeho rámec, už by to dopady mělo. Vysokopříjmoví by to unesli, ale největší problém je vždycky u nízkopříjmových.

Středula: Zaměstnanec to musí unést i při nízkém příjmu a OSVČ to neunese? To si myslím, že ne. Dvě třetiny zaměstnanců jsou hluboko pod průměrnou mzdu a musí to zvládnout ze svého příjmu zaplatit, a ještě navíc jsou solidární s dalšími skupinami, které platí méně, třeba živnostníci. To není v žádném případě fér.

Není to jenom o otázce zdanění, je to i o tom, jestli je to udržitelné. Proč provozovat živnost, když není výdělečná? Je to o rentabilitě, proto člověk podniká. Tam je jiný problém – a to je motivace, aby nedošlo k podpoře švarcsystému.

