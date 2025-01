Prosincová inflace dosáhla tří procent, nejvíce ji ovlivnilo bydlení. Celoroční klesla nejníž od roku 2018

Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci meziročně stouply o tři procenta, inflace tak zrychlila z listopadových 2,8 procenta. Ceny pro spotřebitele se tak zvýšily nejvýrazněji od prosince 2023. Vliv na to měly ceny potravin a bydlení. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta. Za celý loňský rok průměrná míra inflace činila 2,4 procenta, což bylo nejméně za šest let. Vyplývá to z údajů, které v pondělí na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

