Češi jsou k euru skeptičtí. Dvě třetiny dotázaných si myslí, že pro ně jeho přijetí nebude prospěšné.

Česko by mělo dělat konkrétní kroky, aby mohlo vyměnit euro za korunu. Na to apelují někteří politici i třeba prezident Petr Pavel. Přijetí eura je navíc jedním ze závazků Evropské unii, se kterým jsme souhlasili ještě dřív, než jsme do ní před 20 lety vstoupili. Z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál ale vyplývá, že dvě třetiny dotázaných si myslí, že pro ně přijetí eura nebude prospěšné. PRŮZKUM Praha 6:00 21. ledna 2024

„To je komplikovaný téma, asi na to nemám úplně silný názor, zároveň si myslím, že pokud se k tomu ČR zavázala, tak by asi měla plnit závazky vůči Evropské unii. Zároveň, když se podíváme na Slovensko nebo Chorvatsko, tak si myslím, že se není čeho bát. Takže si myslím, že by to Česko spíš mělo udělat,“ říká dívka dotázaná na ulici.

„Jsem pro zavedení eura. Při cestování mi to pomůže, že budeme mít jednu měnu pro cestování po EU a to samé si myslím pro firmy, že nebudou muset řešit aktuální kurz,“ přidává svůj názor Miroslav.

O prospěšnosti eura je ale přesvědčená asi jen pětina společnosti. Víc než dvě třetiny lidí si naopak myslí, že by pro ně prospěšné nebylo. Vyplývá to z bleskového průzkumu. Minulý týden ho pro Český rozhlas zpracovala společnost Median a odpovědělo v něm přes 1000 lidí. Podle jednoho z autorů šetření, Ivana Cukera, je to může být vyjádření obav ze zdražování.

„To, že je pro ně euro přínosné, říkají především studenti. Říká to 45 procent z nich. A dále to často uvádějí podnikatelé, tam to říkají dva z pěti podnikatelů,“ upřesňuje Cuker.

Tři z pěti dotázaných lidí by zároveň o přijetí eura chtěli podle výzkumu rozhodovat v referendu. Je to skoro 70 procent z těch, podle kterých není euro prospěšné.

Ekonom z Univerzity Karlovy Tomáš Sedláček mezi argumenty pro přijetí eura zmiňuje například riziko vlastní měny.

„Může se totiž jednoho dne stát, že se EU rozdělí na rychle se integrující blok a na druhý blok, taková EU druhé jakosti. A není představitelné, aby země, která nemá euro, byla v té první rychle se integrující části,“ uvedl pro Český rozhlas.

Tři ze čtyř kritérií

Ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity ale eurozónu označuje za momentálně neoptimální měnovou oblast.

„Nedává smysl zbavit se měnové politiky, když ta česká právě teď funguje. A pragmatickým argumentem potom je, že neplníme maastrichtská kritéria,“ myslí si Stroukal. Anketu iROZHLAS.cz mezi ekonomy k přijetí eura najdete zde.

Podle zprávy vyhodnocující připravenost české ekonomiky, kterou každý rok dávají dohromady ministerstvo financí a Česká národní banka, by ale Česko mohlo letos splnit tři ze čtyř maastrichtských kritérií. Přesto resort vedený Zbyňkem Stanjurou z ODS o zavedení eura usilovat nechce. Proti jsou ale všechny ostatní koaliční strany.

Stejnou měnu zatím přijalo dvacet zemí z evropské sedmadvacítky. Kromě Česka se eurem neplatí třeba v Bulharsku, Maďarsku nebo Švédsku.