Euro v Česku ano, nebo ne? 12 ekonomů hodnotí přijetí společné měny

Jako letitý stoupenec autonomní měnové politiky jsem si sepsal čtyři argumenty, proč mi debata o euru nedává smysl. Beru to tak, že kdyby dnes u nás byla inflace nižší než v eurozóně, žádná debata o euru by vůbec neexistovala a nebyl by pro ni důvod. Takže míč je na straně ČNB a ta by měla mluvit, vysvětlovat, přesvědčovat a dávat jasné argumenty, proč jsme tam, kde jsme. Debata o euru je vždy jen odrazem výkonu měnové politiky v danou chvíli.

A. Dlouhodobě jsou země v eurozóně více zadlužené oproti těm mimo eurozónu – „deštník“ společné měny vytváří sklon k černému pasažérství a nezodpovědnosti (tento klub vyvolených, jakýsi údajný „lepší“ klub nedodržuje vlastní pravidla, resp. dodržuje je asi v 50 % případů, což je zatraceně málo – zkuste si představit, že by každé druhé auto projíždělo křižovatku na červenou….)

B. Podmínky vstupu se změnily – po precedentech Bulharska a Chorvatska se očekává, že země vstoupí do bankovní unie už při vstupu do ERM II, ne až vstupem do eura! Změnilo se to až v roce 2018 a eurozóna si udělala tohle nové vstupní kritérium sama. Pro zemi, kde všechny významné banky jsou v rukou zahraničních matek a je třeba hlídat tok kapitálu a likvidity mezi matkami a dcerami to znamená odevzdat dohled nad bankami do ECB i bez jistoty, jestli euro někdy skutečně přijmeme. Platí tedy zlaté pravidlo: nevstupuj do ERM II, pokud nemáš jistotu, že vstoupíš do samotné eurozóny! Nejhorší ze všech světů je tedy vstoupit do ERM II a nemít jasné a napříč politickým spektrem dohodnuté datum vstupu. Takový stav je možná dobrý pro Bulharsko, určitě ne pro Česko.

C. Spontánní euroizace u domácností je u nás velmi nízká (na rozdíl od celého Balkánu, Maďarska nebo Pobaltí dříve). Souvisí s dlouhodobou důvěrou v měnu – koneckonců jsme poslední část někdejšího Rakouska-Uherska, která od roku 1892 drží monarchistický název měny koruna. Nikdy nebyl důvod ho měnit. Monarchistická tradice v naší republice. :)

Když se vzdáme volně plovoucího kurzu, nebude bohatnutí (konvergence, tedy dobíhání těch bohatších zemí) moci probíhat jinak než přes inflaci, vzdáme se pohodlí postupně posilujícího kurzu v nízkoinflační ekonomice. To jsme zažívali hodně silně po roce 1998. Ale samozřejmě, pokud bychom přijali jako fakt, že už dál dohánět nebudeme, nemá tento argument smysl, ale bylo by to smutné.