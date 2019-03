Kde chce Schillerová škrtat? Doprava by přišla o devět miliard, životní prostředí o víc než třetinu peněz

Boj o rozpočet na příští rok začal letos s předstihem. Resort financí chce podle dokumentu, jenž má Radiožurnál k dispozici, sebrat ministerstvům a dalším státním institucím 25 miliard korun. Šéfové některých resortů se ale proti úsporným opatřením bouří a návrh považují za nereálný. Varují, že pokud se plán šéfky státní kasy naplnil, může to ohrozit investice i státní správu. Praha 20:00 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chtějí v rámci úspor snížit počet státních zaměstnanců o desetinu.

Ministr vnitra a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček to považuje za nereálné. Slučováním oddělení a redukcí počtu vedoucích je podle něj možné snížit počet zaměstnanců zhruba o tři procenta.

„Je evidentní, že nemůžeme propustit 10 procent veterinárních inspektorů nebo pracovníků odboru azylové a migrační politiky. Pokud by chtělo hnutí ANO decimovat naší státní správu, tak pak ohrozí fungování státu. Já tam zásadní prostor pro škrty nevidím, bez toho abychom ohrozili bezpečnost a akceschopnost bezpečnostních sborů,“ řekl Radiožurnálu Hamáček.

Škrty v investicích?

Vnitro by si mělo oproti letošku pohoršit o zhruba tři miliardy (viz tabulka pod textem). Třeba ministerstvu pro místní rozvoj by ale po odtučňovací kúře zůstaly z pěti miliard méně než tři. To podle šéfky resortu Kláry Dostálové (za ANO) není reálné. Jen připravovaný program Výstavba by měl mít totiž rozpočet tři miliardy.

„Budeme hledat úspory u nás v provozu, mzdových nákladech, budeme samozřejmě zkoumat jaké agendy i kolik lidé to dělá, ale rozhodně bych nerada šla do investic a takto jsem to i paní ministryni sdělila,“ popsala Dostálová prostor pro škrty. Ministerstvo je podle ní schopné uspořit stovky milionů.

Obdobnou částku by dokázal najít taky ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle návrhu má přitom ušetřit víc než miliardu. „Pokud by to mělo být takto vysoké číslo, tak bychom asi museli redukovat investiční prostředky,“ upozornil Vojtěch.

Reálný plán úspor

Možná úsporná opatření budou ministři se šéfkou státní pokladny probírat už příští týden. Rozpočet přitom bývá předmětem těchto schůzek až v létě. Opoziční ODS vyzvala vládu, aby ve zpomalující ekonomice přišla s reálným plánem úspor. Proč vysvětluje místopředseda poslaneckého klubu Jan Skopeček.

„Aby se nestalo to, že na konci roku budeme mít dvojnásobný deficit rozpočtu, než byl schválen. Pokud vláda do konce dubna nepřijde se skutečně vážně myšlenými úsporami, tak budu usilovat o to, aby byla svolána mimořádná schůze sněmovny, kde bychom se hospodařením státu zabývali,“ upřesnil Skopeček.

Úspory bude řešit taky koaliční rada. Sejít by se měla 18. března.