Češi si po koronavirové krizi začali vytvářet finanční úspory, nejčastěji šetří na oblečení a cestování

Zkušenost s propadem ekonomiky kvůli pandemii koronaviru motivovala část lidí k tomu, aby si vytvořili větší finanční polštář pro případ nečekaných výdajů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Equa Bank, ten ukázal, že většina lidí - konkrétně 60 procent - nezaznamenala žádný propad v příjmech. Ti, kterých se krize dotkla, pak nejčastěji mluvili o pětinovém poklesu příjmů. Lidé ale začali také více šetřit. Praha 16:30 1. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třetina lidí má finanční rezervu do deseti tisíc korun. Víc než 50 tisíc korun pak má odloženo 44 procent lidí. A pro zajímavost - více než půl milionu má k dispozici téměř desetina Čechů. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pod vlivem koronavirové epidemie jsme také začali více spořit, zhruba 60 procent Čechů omezilo své výdaje. Nejčastěji právě s ohledem na současné možnosti v cestování jsme omezili výdaje za dovolenou. Takto se uskromnilo zhruba 40 procent Čechů. Pokud plánujeme snížit výdaje, tak plánujeme omezit především utrácení za oblečení nebo za stravování v restauracích,“ popisovala pro Radiožurnál mluvčí Equa Bank Markéta Dvořáčková nejčastější odpovědi na otázky z průzkumu o šetření peněz po koronavirové krizi.

Průzkum Equa Bank ukázal, že lidé v Česku příliš peněz bokem uschováno nemají. Třetina lidí má finanční rezervu do deseti tisíc korun. Více než 50 tisíc korun pak má odloženo 44 procent lidí. Více než půl milionu má pak k dispozici téměř desetina Čechů.

Právě do svých úspor by v případě výpadku příjmů sáhly dvě třetiny lidí. Menší část by takovou situaci řešila půjčkou v rámci rodiny a pouze každý dvacátý by si šel půjčit od banky, případně by se spolehl na pomoc od státu.

Podle průzkumu si o nějakou formu pomoci požádalo osm procent lidí. Ani to ale nemusí stačit - finanční problémy totiž aktuálně řeší víc lidí než na začátku roku.

„Skutečně přibývají lidé, kteří chtějí řešit problematickou situaci hlavně v oblasti příjmů. Ať už se jedná o insolvenční splátky nebo o splátky, které nebylo možné odložit v tom státním moratoriu,“ uvedl ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Podle Šmejkala je takových lidí až o třetinu víc než v lednu.