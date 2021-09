Schodek státního rozpočtu by měl příští rok být 376,6 miliardy. Počítá s tím návrh ministerstva financí

Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl činit 376,6 miliardy korun. To je o 13,4 miliardy korun méně proti prvnímu návrhu rozpočtu z letošního června. Vyplývá to z návrhu, který poslalo ministerstvo financí vládě. Příjmy ministerstvo financí v novém návrhu zvýšilo proti červnové verzi o 57,6 miliardy na 1543,3 miliardy korun a výdaje o 44,2 miliardy korun na 1919,9 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí.

Praha 7:54 1. září 2021