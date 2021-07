T-Mobile vypověděl smlouvy několika virtuálním operátorům. Snaží se obejít regulace, tvrdí někteří

Společnost T-Mobile předčasně vypověděla smlouvy 12 virtuálním operátorům. Ty jim umožňují využívat síť T-Mobilu a nabízet na ní vlastní služby. Nové smlouvy jsou ale podle oslovených operátorů nevýhodné. Zástupci některých malých operátorů jsou navíc přesvědčení, že to souvisí s nedávným rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, podle kterého musí T-Mobile snížit velkoobchodní cenu za mobilní data. Praha 19:03 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tržní podíl nezávislých virtuálních operátorů, kteří nejsou nijak majetkově propojeni s těmi velkými, zůstává podle výroční zprávy telekomunikačního úřadu nepatrný – loni byl necelá čtyři procenta (ilustrační foto) | Foto: Andrew Aitchison / Alamy | Zdroj: Profimedia

Společnost T-Mobile nabídla virtuálním operátorům nový typ smluv. Zatímco ty původní se nazývají smlouvami o propojení, ty nové se označují jako smlouvy o přístupu. Nepatrný rozdíl v pojmech ale podle Radiožurnálem oslovených virtuálních operátorů hraje důležitou roli v tom, jaké možnosti by měl Český telekomunikační úřad v řešení případných sporů.

Telekomunikační úřad přitom nedávno rozhodoval spor právě mezi T-Mobilem a malým virtuálním operátorem Český bezdrát. Regulátor se postavil na stranu malého poskytovatele mobilních služeb. Českému bezdrátu se totiž nedařilo s T-Mobilem vyjednat snížení velkoobchodní ceny za mobilní data. Telekomunikační úřad letos vydal stanovisko, podle kterého T-Mobile musí cenu pro Český bezdrát snížit o 41 procent. T-Mobile se proti tomu neúspěšně bránil rozkladem.

Takovou právní ochranu by podle ředitele Českého bezdrátu Petra Benýška nový typ smlouvy - tedy smlouva o přístupu - neumožňovala. „Smlouva o propojení má pro nás vyšší právní ochranu než smlouva o přístupu a T-Mobile nechce, abychom měli vyšší právní ochranu, proto je všechny zrušil,“ domnívá se Benýšek.

Podobně situaci vnímá také Pavel Halfar, jednatel dalšího operátora Ha-vel, kterému T-Mobile také vypověděl smlouvu. „T-Mobile se snaží služby virtuálních operátorů vyjmout z regulace Českého telekomunikačního úřadu, myslí si Halfar. „Aby nikdo z nás nemohl udělat to stejné co Český bezdrát, tedy dát spor k telekomunikačnímu úřadu“ dodává.

Jen nové tarify

Telekomunikační úřad odmítl toto rovinu komentovat. Předsedkyně Hana Továrková pouze potvrdila, že o vzniklé situaci ví. „K některým skutečnostem tam evidentně dochází, úřad v tuto chvíli řeší několik mediací,“ řekla Továrková Radiožurnálu.

Jde podle ní o skutečnost, která by významně mohla doplnit analýzu velkoobchodního trhu s mobilními daty, na které v současnosti úřad pracuje. Její dokončení a stanovení dominantních hráčů na trhu je přitom podmínkou pro přímou regulaci velkoobchodních cen mobilních dat.

Ani společnost T-Mobile nechtěla komentovat konkrétní výroky virtuálních operátorů. Mluvčí operátora Zuzana Svobodová uvedla pouze to, že od začátku června firma spustila nové velkoobchodní tarify.

„Od prvního června přicházíme s novým velkoobchodním portfoliem, které bylo nabídnuto všem nově příchozím i stávajícím virtuálním operátorům,“ řekla Svobodová. Změnou smlouvy by se podle ní nemělo pro virtuální operátory fakticky nic změnit.

Opatrná vyjádření T-Mobile zvolil rovněž v případě sporu s Českým bezdrátem. K rozhodnutí rady telekomunikačního úřadu, které formálně zamítlo zmíněný rozklad namířený proti prvoinstančnímu verdiktu předsedkyně ČTÚ, společnost pouze uvedla, že spor pro ni tímto výrokem nekončí. Dřív tvrdila, že telekomunikační úřad překročil své pravomoci. Klíčová argumentace regulátora, podle které musí T-Mobile cenu snížit, totiž nevychází ze zákona o elektronických komunikacích, který upravuje podnikání v telekomunikacích, ale z občanského zákoníku.

Konec služeb

Ne všichni virtuální operátoři vystupují vůči společnosti T-Mobile tak ostře. Například Petr Studenovský, jednatel společnosti Erbia Mobile, změnu smluv uvítal. „Nabídku v rámci nové smlouvy a souvisejících produktů považujeme od počátku za výhodnou a již jsme ji akceptovali,“ napsal Radiožurnálu. „Postoj stěžujících si operátorů považuji za zástupný, maskující skutečné problémy jejich slabých obchodních výsledků,“ řekl na adresu stěžujících si konkurentů.

Virtuální operátoři začali na tuzemském trhu fungovat v roce 2012. Někteří z nich si kladli za cíl stát se významnou konkurencí pro stávající tzv. velkou trojku – tedy O2, T-Mobile a Vodafone. Tržní podíl nezávislých virtuálních operátorů, kteří nejsou nijak majetkově propojeni s těmi velkými, zůstává podle výroční zprávy telekomunikačního úřadu nepatrný – loni byl necelá čtyři procenta. Může za to právě nutnost využívat infrastrukturu velkých operátorů.

Pokud virtuální operátoři nové smlouvy nepodepíšou nebo se nedomluví s někým jiným, bude to znamenat konec služeb, které nabízejí. „Smlouvy pokrývají služby, které poskytujeme kritické infrastruktuře státní správy, dopad by byl obrovský,“ upozorňuje Pavel Halfar ze společnosti Ha-vel. Halfar nevylučuje, že by se proti vypovězení bránil u telekomunikačního úřadu.

Teď se ale bude snažit vyjednávat jak s T-Mobilem, tak i s ostatními dvěma velkými operátory. Čas na nalezení dohody mají operátoři do konce listopadu. To je totiž termín, do kterého podle Halfara T-Mobile posunul termín výpovědi z původního konce prázdnin.