Čekání na nového mobilního operátora: ceny dat podle expertů ani další hráč na trhu nesrazí

Levnější mobilní data - to by byl dárek, který by pod stromečkem potěšil asi každého, nejspíš ho tam ale nenajdeme ani za rok. Vláda chtěla na trh přitáhnout čtvrtého plnohodnotného operátora pomocí aukce 5G frekvencí. Na trh sice můžou vstoupit tři středně velké společnosti, jenže podle expertů na telekomunikace nebudou dostatečně silné. Praha 11:55 24. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové subjekty budou podle expertů na stávajících velkých operátorech závislí a ceny neovlivní. | Foto: Fotobanka Pixabay

Vytáčený internet je minulostí, přítomnost i budoucnost patří mobilním datovým přenosům. Co zůstává stejné, je neustálé čekání na nižší ceny. Změnit to měla aukce kmitočtů pro 5G frekvence, ze které by vzešel nový silný konkurent stávajících operátorů. Nakonec ale přijde více menších firem. Jednou z nich je Nordic Telecom.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nová konkurence pro stávající mobilní operátory cenovou nabídku zřejmě neovlivní

„Mobilní trh nás dlouhodobě zajímá. Což jsme ukázali i tím, že jsme se zúčastnili nedávné aukce. Považujeme mobilní trh za důležitý pro náš další rozvoj,“ potvrzuje ředitel pro vnější vztahy firmy David Voska pro Radiožurnál.

Nabídnout mobilní služby teoreticky může i ostravská společnost Poda. „Chceme přijít s takovou nabídkou mobilních služeb, která bude pro koncové zákazníky výrazně výhodnější než nabídka stávajících operátorů,“ avizuje její mluvčí Tomáš Fiala.

Novým konkurentem se může stát společnost Centronet ze skupiny Kaprain. Nabídku mobilních služeb zvažuje, ale podle investičního ředitele Marcela Dostála zůstává prioritou pevný internet.

„Vstup na trh s komplexní nabídkou fixních i mobilních služeb by nám umožnil se dostat na podobné výchozí podmínky jako celonárodní operátoři. Hlavní pro nás ale zůstává poskytování vysokorychlostního internetového připojení a televizních služeb,“ říká.

Pět společností si rozdělilo frekvence pro 5G sítě. Kmitočty pro nového operátora ale získal T-Mobile Číst článek

Závislost na velkých operátorech

Zmíněné společnosti ale nemají k dispozici kmitočty, na kterých by se jim vyplatilo stavět celoplošnou síť. Pokud se rozhodnou na mobilní trh vstoupit, část vysílačů si budou muset pronajímat od stávajících operátorů - jde o takzvaný národní roaming.

Podle expertů na telekomunikace budou na velkých operátorech závislí a bude pro ně těžší vytvořit tlak na snižování cen. Podle Davida Vosky z Nordic Telecom jednání teprve začínají.

„Český telekomunikační úřad zavedl národní roaming jako zásadní opatření pro to, aby nějací noví hráči na trh vůbec vstoupit mohli. My věříme tomu, že bude nastavený tak, abychom mohli nabídnout nějaké zajímavé mobilní služby," vysvětluje.

Pokud některá z nových společností mobilní služby nakonec nabídne, zatím vůbec není jasné. Mobilní data v Česku přitom podle srovnání Evropské komise patří k těm nejdražším v Unii.