Téměř 15 procent mladých lidí v Evropské unii má problém zaplatit nájem. Nejhůře je na tom Řecko

Tisíce lidí (6,3 procenta populace) ze všech zemí Evropské unie nebylo v posledních 12 měsících schopno pokrýt náklady na nájemné. Do celku, ze kterého je procento odvozeno, nejsou zahrnuty osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením. Informuje o tom server Euronews z dat Eurostatu.

7:45 Krizi nevyřešíme bez úředníků na obci. Vyloučeným lidem pomůžou s hledáním bytů, říká analytik Číst článek

Nejhůř jsou na tom lidé v Řecku – tam nezvládne nájem zaplatit 17,7 procenta lidí, ve Francii 16,7 procenta, ve Slovinsku 10,5 procenta a v Nizozemsku 10,4 procenta. V Česku pak bojuje s financemi na nájem 4,8 procenta obyvatel, kteří nejsou ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením.

Podle Eurostatu pak mají nejvíc problémů se zaplacením nájmu mladí lidé ve věku 16 až 29 let. V celé Evropě jich je 15 procent. 9,5 procenta z nich nebylo schopno v posledním roce zaplatit nájem vůbec. Nejvíc z nich žije ve Francii - 23,8 procenta, Řecku - 23,4 procenta a Nizozemsku - 16,1 procenta.

Podle zjištění ČTK to mají v Česku nejtěžší s placením nájmu mladí lidé ve věku od 25 do 35 let. Za nájemné zaplatí ze své mzdy více než ve většině vybraných států západní Evropy. Za nájemné bytu o velikosti 60 metrů čtverečních vynaloží necelých 40 procent z mediánu hrubé mzdy.