Rozlučme se s nekonečným růstem, říká ekonom Sedláček. Mít se stále stejně podle něj není špatné

V Česku za čtvrtek přibylo rekordních 3130 lidí nakažených koronavirem a v následujících dnech má podle odhadů křivka dále stoupat. Vláda zavádí nová celoplošná opatření, ale premiér Andrej Babiš (ANO) ujišťuje, že další zastavení ekonomiky se i přes horšící epidemiologickou situaci nechystá. „V žádném případě to není vyloučené, byť ne asi v tom rozsahu jako na jaře," nesouhlasí ekonom Tomáš Sedláček. Interview Plus Praha 9:46 18. září 2020

„Na jaře jsme to přehnali, ale bylo to dobře, že jsme to přehnali. V situaci, kdy se neví, co se bude dít – a tenkrát to vypadalo velice strašidelně – tak i pro ekonomiku bylo rozumnější, aby se pacient uzdravil, než aby chodil do práce s nedoléčenou nemocí,“ připodobňuje ekonom ČSOB.

Nyní je prý ale situace jiná a kroky vlády se mu zdají zbrklejší než na jaře: „Rouška je to nejmenší, co můžeme udělat. Rodiny se budou moci dále vídat, ekonomiku to nezastaví, ale pravděpodobně může pomoci.“

Ministerstvo financí koncem srpna uvedlo, že propad hospodářství se v létě zpomalil a jsme na dobré cestě. „Měli bychom se rozloučit s tím, že se věci neustále lepší. Jsem sice optimista, ale můj optimismus je menší než ekonomického mainstreamu, který v růstu vidí předpoklad zdravého vývoje společnosti,“ podotýká Sedláček.

„Kdybych vám řekl, že budete celý život žít ve stejném blahobytu, tak to není tak špatné,“ dodává s tím, že ve všech měřitelných ukazatelích se máme lépe než před 100 lety. Poukazuje i na takzvaný index štěstí, na kterém je Česko na 20. místě ve světě.

Národní ekonomická rada vládu kritizuje za vysoký rozpočtový schodek, podle Sedláčka si ale Česko může dovolit se zadlužit. A přestože podle svých slov není fanouškem současné vlády, v minulých letech se jí podařilo míru zadlužení snížit.

„Jsem fiskální konzervativec, ale během koronakrize nemůžu nic říct. Bylo by nelidské chtít po vládě, aby zrovna teď měla vyrovnaný rozpočet,“ připouští Sedláček s tím, že některé země se komparativně zadlužily ještě více a očekává, že trhy to nebudou brát tak kriticky.

