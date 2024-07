Trámy z více druhů dřeva nebo 3D tisk budov. Nové technologie by mohly proměnit stavebnictví

Co nejvíc promění stavitelství v dohledné budoucnosti, třeba do deseti let?

Určitě dojde k automatizaci rutinních procesů, nějaká robotizace, drony…

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Michala Šafaříka s Davidem Bečkovským z Fakulty stavební VUT v Brně

Jak si takovou robotizaci představit? Budou na stavbě opravdu roboti?

To je strašně zavádějící, protože robot je i digitální. Například povolovací procesy: Vezmete dokumentaci, nahrajete ji někam do systému – ten systém to schroustá pomocí nějakého digitálního robota a řekne: Ano, splnili jste všechny podmínky a můžeme ten dům povolit. Nemusíme čekat, až si to nějaký člověk přečte.

Takže pod robotizací si můžeme představit vlastně cokoliv, co dnes dělá člověk, ale mohl by to dělat nějaký stroj, třeba i software?

Přesně tak.

A může se pod robotizací skrývat opravdu i nějaký fyzický robot někde na stavbě?

Určitě. Jsou to například autonomní vozíky, které převážejí materiál na základě GPS souřadnic. Samonaváděcí drony. Tyto systémy už dneska běží a ta technologie se stává čím dál tím finančně dostupnější.

Hlavně žádný problém. Proč se v Česku obtížně staví? Číst článek

K čemu se tyto drony používají?

Dokážete snímkovat nebo zjistit objem přesunu zemní hmoty. Když děláte nějaké výkopy, museli jste dříve složitě geodeticky počítat, kolik máte na haldě materiálu. Teď vám ji přeletí čtyřikrát dron a dá vám přesně informaci o tom, kolik je tam materiálu.

Když dron nasnímá nějaký materiál, musí se na tu fotku pak podívat člověk, aby se rozhodlo, jestli je to kamení nebo železo, anebo to ten dron umí rozlišit sám?

Dron to umí rozlišit, ale poslední, kdo, kdo nese zodpovědnost, je vždycky člověk.

‚Nejhorší systém, jaký jsme za 30 let zažili.‘ Některé úřady mají problém s digitálním stavebním řízením Číst článek

Každá stavba musí být z něčeho vyrobena. Jaké jsou nadějné materiály budoucnosti?

Určitě bych jmenoval kompozitní materiály, tedy materiály, které se skládají ze dvou a více složek.

Takový kompozit je ale třeba i beton. Co dalšího by mohlo vzniknout?

Kompozity jsou i na bázi dřeva – to znamená, že můžeme kombinovat třeba listnaté a jehličnaté dřevo. To je v současné době i jedna z výzev, jak čelit kůrovcové kalamitě.

Takže si můžeme představit třeba nějaký trám, který by byl složený z více typů dřeva?

Přesně tak. Pokud si představíme vodorovný trám, a půjdeme od jeho spodního líce, tak v nejvíce namáhané spodní části toho trámu máme kvalitní dřevo, ale uprostřed už můžeme využít dřevo, které nemá tak dobré vlastnosti. Může to být rychle rostoucí dřevo.

A tak by se mohly ušetřit peníze bez ztráty kvality, bez snížení bezpečnosti…?

Jednak peníze, jednak hmotnost. Takový prvek by byl lehčí.

Nový stavební zákon budí na úřadech obavy a politici kritizují digitalizaci. Bartoš čeká počáteční obtíže Číst článek

A takto bychom mohli kombinovat různé materiály, nejenom dřevo?

Ano, můžeme takto kombinovat třeba zase dřevo, ale s betonem. Je to pár dní, kdy byl v Třebíči zprovozněn dřevobetonový most.

Jaké jsou možnosti 3D tisku ve stavebnictví? Je to slepá ulička, nebo to má budoucnost?

Určitě to má budoucnost, ale tisk domů v České republice má před sebou ještě hodně dlouhou cestu. Ale 3D tisk nějakých elementů, konstrukcí, tak tam je potenciál v brzké době docela vysoký.

Za jak dlouho bychom si tedy mohli opravdu vytisknout celý dům?

V České republice tomu zatím moc nepřejí klimatické podmínky a zároveň materiál na 3D tisk je ještě docela drahý. Ale jinak v sousedních státech jako Německo, Rakousko už domy postavené jsou. A u nás se taky začínají stavět – formou experimentu.