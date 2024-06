Nový stavební zákon budí na úřadech obavy a politici kritizují digitalizaci. Bartoš čeká počáteční obtíže

V pondělí začne platit nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení. Jeho cílem má být zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů. Na úřadech a mezi stavebníky a odborníky budí spíše obavy. Zavedení digitalizace se potýkalo s komplikacemi. Zakázka na zavedení části systému byla několikrát zrušena, školení pro úředníky bylo zřízeno narychlo a nebylo úplné a úřady dostávaly nevyhovující techniku. Praha 7:10 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový stavební zákon zavede například jedno stavební řízení, a zruší tak duální povolování řízení územního a stavebního (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dříve řekl, že zavedení nového stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení se pravděpodobně neobejde bez počátečních obtíží.

Nový stavební zákon nabyl pro některé větší vyhrazené stavby jako například dálnice účinnosti letos 1. ledna, nyní ale začne platit také pro pozemní stavby, mezi které patří například bytové a rodinné domy či kanceláře.

Zavede například jedno stavební řízení, a zruší tak duální povolování řízení územního a stavebního. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka a nastaví se také lhůty pro vyřízení povolení. Stavební řízení bude pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů.

Z vyjádření zástupců úřadů vyplývá, že kvůli červencové změně stavebního zákona, která krom jiného zvyšuje poplatky u některých staveb, nyní stavební úřady v Česku přijímají násobně víc žádostí než obvykle a narůstá počet telefonických dotazů. Vedle obav stavebníků panují zároveň obavy úředníků, zda bude nový systém funkční, plný přístup do nového systému totiž k dispozici zatím nemají.

Kritika politiků

Proces zavedení zákona v platnost kromě odborníků a stavebníků kritizovali i někteří politici. Kromě opozičních politiků, včetně bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) se ke kritice v nedávné době připojili také například členové KDU-ČSL z vládní koalice.

Výrazně proti zavedení na sociálních sítích vystupoval poslanec Jan Bartošek, kritiky se nezdržel ani předseda strany Marian Jurečka. Digitalizace by se měla odložit rovněž podle prezidenta Petra Pavla, občanům i firmám by to podle něj ušetřilo nepříjemnosti.

‚S počátečními obtížemi se počítá‘

S pravděpodobnými obtížemi na začátku Bartoš počítá, obavy ale jinak nejsou namístě. Je třeba podle něj v krátké době dohnat, co se mělo udát před lety. Do školícího prostředí informačního systému stavebního řízení se od konce května přihlásilo 390 institucí.

Následně podle Bartoše záleží na jednotlivých úřadech a samotných úřednících, v jakém rozsahu se školení zúčastnili a kolik času do něj investovali.

Ke kritice digitalizovaného stavebního řízení se připojily například svazy, obchodní komory a asociace. Systém digitalizace stavebního řízení ale vnímali oslovení odborníci vesměs pozitivně. Rozhraní považovali za jednoduché a intuitivní, přesto podle nich zatím nebylo možné říct, zda systém přispěje ke zrychlení povolovacích procesů.