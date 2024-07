‚Nejhorší systém, jaký jsme za 30 let zažili.‘ Některé úřady mají problém s digitálním stavebním řízením

Stavební úřady Prahy 1, 2, 8 a 10 mají problémy s v pondělí spuštěným systémem digitálního stavebního řízení, někteří úředníci v něm zatím nemohou pracovat, uvedli mluvčí městských částí. Informační systém pro stavební úřady (ISSŘ) je propojen s Portálem stavebníka, přes který mohou lidé ode dneška nově podávat své žádosti. Digitalizované stavební řízení je součástí nového stavebního zákona. Praha 14:28 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé úřady mají problém s digitálním stavebním řízením, systém nefunguje (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí MMR Petr Waleczko v pondělí řekl, že v současnosti úřad řeší drobné problémy, se kterými se před spuštěním systémů počítalo.

Mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp sdělil, že pracovníci stavebního úřadu v systému vůbec nemohou pracovat, protože nelze nastavit uživatelská práva. „Na odstranění problému se prý pracuje.

Do systému se nyní bez problémů přihlásí pouze lokální administrátor. Příslušným pracovníkům nelze nastavit ani základní role: stavební úřad a dotčený orgán,“ uvedl. Dodal, že zatím do systému dorazila jedna žádost, jejíž přílohy bylo nutné stáhnout do počítače, aby šly otevřít.

Problém s přístupem do systému mají i někteří úředníci Prahy 1. „Zatím pracujeme s variantou, že je možné, že se připojení podařilo jen těm, kteří mají vyšší práva,“ uvedla mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová. Dodala, že elektronické podání zatím na úřad nedorazilo žádné, ale v minulých dvou týdnech chodilo třikrát více klasických žádostí, zřejmě kvůli obavám ze zahájení digitalizace. „V minulém týdnu pak bylo stavebnímu úřadu ve čtvrtek a v pátek doručeno přibližně stejné množství nových žádostí jako během celého dubna,“ řekla.

‚Nejhorší systém‘

Úředníci z Prahy 8 podle mluvčího městské části Martina Šalka hodnotí systém jako to nejhorší, co zatím zažili, a to i ti s třicetiletou praxí.

„Zaměstnanci stavebního úřadu Prahy 8 se od rána pokouší do ostré verze systému přihlásit. Po několika pokusech se to jedné pracovnici podařilo – výsledkem je zjištění, že ostrá verze funguje stejně jako testovací a má do ní přístup celá republika, stavební úřady si tedy mohou navzájem podání rušit, upravovat atp.,“ uvedl. Doplnil, že manuál od ministerstva dorazil na úřad e-mailem v pátek odpoledne a ve formě, která neobsahuje jasně popsané postupy.

Šalek dodal, že s ohledem na nárůst počtu podání v minulých týdnech potrvá úředníkům do konce roku, než je zpracují. „Zároveň by se měli učit pracovat s novým digitálním systémem a postupovat podle nových vyhlášek, se kterými neměli čas se seznámit,“ uvedl mluvčí.

Negativní zkušenost mají zatím i úředníci Prahy 2. „Zaměstnanci stavebního úřadu Prahy 2 nemohou systém hodnotit v žádném případě kladně, protože vykazuje zásadní, kritické nedostatky,“ uvedla mluvčí radnice Andrea Zoulová. Dodala, že do ISSŘ nelze zadat adresa, pouze katastrální území, a v systému není možné filtrovat záměry v konkrétních regionech a ukazují se výsledky za celou republiku.

„Systém pravděpodobně neumí ani ztotožňovat osoby. Adresa účastníka řízení se po zadání ověření automaticky nedoplňuje, jak by měla,“ dodala mluvčí. Pracovníkům úřadu se podle ní také nezobrazují všechny dotčené orgány.

Podle Waleczka MMR pro stavební a další úřady zřídilo call centrum, které úředníkům pomáhá s používáním nově zavedeného systému. Call centrum žadatele rozřazuje mezi odborníky a ministerstvo postupně dotazy vyřizuje. Všechny úřady by měly mít k dispozici manuály, jak se systémem pracovat. Funkci systému má podle Waleczka nyní na starosti dodavatelská firma a její vývojáři.

Na úřadech a mezi stavebníky a odborníky budil nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení před zavedením spíše obavy. Zakázka na zavedení části systému byla několikrát zrušena, školení pro úředníky bylo zřízeno narychlo a nebylo úplné a úřady nedostávaly vždy vyhovující techniku.

‚Systém připravený je‘

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) dříve řekl, že zavedení nového zákona a digitalizace stavebního řízení se pravděpodobně neobejde bez počátečních obtíží.

Bartoš v pondělí ráno ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál uvedl, že systém je připravený. „Problém je, když spouštíte nový systém, se kterým se zároveň spouští zákon, nemůžete ho obrátit proti reálným datům státu ani proti registrům nebo napojení na důležité agendy, což v ostré verzi je,“ reagoval na stížnosti úředníků, že si dopředu nemohli vyzkoušet celé stavební řízení od začátku do konce.

„Jsme připraveni, podporu poskytují call centra, všichni mají telefonní čísla na technickou i případnou legislativní podporu. Budeme maximálně pomáhat, abychom náběh společně zvládli. Je to významný krok, na který Česká republika dlouho čekala,“ dodal pro Radiožurnál Bartoš.