Koupí ČNB bitcoin? ‚Kryptoměny jsou pořád riziková investice pro odvážné investory,‘ hodnotí Koubský

Koubský navíc shledává paradoxním, že by takový plán Michl dopředu avizoval. „Jsou toho plné sociální sítě. Když chce někdo uskutečnit tak velký nákup kryptoměn a avizuje to předem ve Financial Times, nejspíš dosáhne toho, že budou kryptoměny dražší. Což není asi úplně přesně to, co je v tomhle případě žádoucí,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Aktuality ze světa nových médií

Guvernérův nápad považuje za nezvyklé vybočení z tradiční role centrálních bank. „Celé je to překvapivý, podivný krok, ale zatím je to opravdu jen jeden rozhovor do novin. Nikoli to, že Česká národní banka ve velkém nakupuje bitcoiny,“ hodnotí vědecký redaktor.

„Těžko odhadnout, jestli je přístup guvernéra Michala reakcí třeba na současnou americkou politiku a na postoj nového prezidenta Donalda Trumpa ke kryptoměnám, který je taky velmi pozitivní,“ přemýšlí Koubský.

Michl chce, aby ČNB investovala do bitcoinů. Jiné západní banky rezervy v kryptoměnách nemají Číst článek

„Vytváří se tím ve společnosti taková atmosféra, že kryptoměny jsou vlastně fajn a že když jsou k nim přízniví takhle vysoce postavení lidé, tak že za to státy možná nějak nakonec budou ručit a že je to rozumná investice,“ popisuje.

„Nevím, jestli tohle není trochu morální hazard vyvolávat v lidech tahle očekávání, protože ani Trump, ani Michl, ani kdokoliv jiný taková očekávání z principu věci nemohou splnit. Nemohou zařídit, aby se z toho stala bezpečná investice,“ vysvětluje novinář a dodává:

„Kryptoměny jsou pořád extrémně riziková investice pro odvážné investory a tahle politika na tom sama o sobě nic nemění, protože nemění podstatu těch měn.“

Poslechněte si všechna témata pořadu Online Plus.

Czech National Bank’s goal is price stability. When we took office in July 2022, inflation was 17.5%. We brought it down to target. We are also diversifying reserves—gradually increasing gold holdings from 0% to around 5% and planning for 30% in equities. An asset under… https://t.co/Au7fwJVHEU — Aleš Michl (@MICHLiq_) January 29, 2025