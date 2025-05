Nabídka EDF na Dukovany? Já bych ji v životě nepodepsal, hodnotí šéf ČEZ Beneš

Elektrárna Dukovany II vlastněná státem a společností ČEZ podá během 13 dnů kasační stížnost proti soudnímu kroku, který zablokoval podpis finální dohody k Dukovanům. U soudu si stěžuje francouzská firma EDF, která v jaderném tendru neuspěla. Podle šéfa ČEZ Daniela Beneše byla její nabídka horší. „To, co nám nabídli, bych já v životě nepodepsal,“ řekl Radiožurnálu. Zároveň odmítl kritiku od EDF. „Máme čisté svědomí,“ zdůraznil. Rozhovor Praha 12:11 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš ve středu na semináři spolu s šéfem Elektrárny Dukovany II (EDU II) Petrem Závodským a dalšími členy představenstva společnosti vysvětlovali českým a korejským novinářům svůj postup v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a také další chystané kroky.

Právě ve středu se původně měla s vítězným, takzvaným preferovaným uchazečem, korejskou KHNP, podepisovat smlouva na dodávku dvou jaderných reaktorů na klíč a s opcí na další dva bloky v Temelíně. Cena za projekt v tzv. EPC kontraktu je podle ČEZ 407 miliard korun.

Krajský soud v Brně ale v úterý na základě žaloby poražené francouzské firmy EDF podpis smlouvy zablokoval. Korejský tým za účasti vedení ČEZ a ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) tak nakonec ve středu podepisují zatím jen smlouvy o smlouvách budoucích s vybranými českými podniky, které jim zajišťují podíl ve výši 20 až 30 procent hodnoty projekty.

Do konce výstavby by čeští dodavatelé měli mít zakázky podle slibu Korejců celkově v objemu více než 60 procent. Daniel Beneš po semináři odpovídal na otázky Radiožurnálu:

Podáte kasační stížnost proti předběžnému opatření, kterým EDU II krajský soud zakázal podpis kontraktu s korejskou KHNP?

Máme 14denní lhůtu, která začala běžet včera (v úterý). Máme na to ještě 13 dní, v této lhůtě podá společnost Elektrárna Dukovany II kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. A to proto, že jsme přesvědčeni, že ten předběžný úsudek soudců Krajského soudu v Brně je chybný.

Jste přesvědčeni, že předběžné opatření správní soud zruší?

Kdybychom o tom nebyli přesvědčeni, tak bychom kasační stížnost nepodávali. Takže ano, jsme o tom přesvědčeni.

Pokud u soudů neuspějete, uspěje naopak EDF, jste ochotni podepsat nabídku, kterou vám dali?

Pokud by to předběžné opatření nakonec bylo naplněno meritorním rozhodnutím soudu, tak by se to vrátilo antimonopolnímu úřadu, který by musel udělat nové rozhodnutí. A poté teprve podle toho nového rozhodnutí bychom postupovali dále.

Francouzská společnost EDF není preferovaným uchazečem. To, co nám nabídli, já bych v životě nepodepsal. Nejsem představitel Elektrárny Dukovany II, ale tím vám odpovídám na to, jak dobrá nabídka to byla.

Podle ČEZ i vlády byla nabídka korejské firmy ve všem lepší. Říkáte také, že výkupní cena z nového reaktoru podle nabídky Korejců by měla být pod 90 eur za megawatthodinu. Do jaké míry je reálné, že to tak opravdu bude? Protože by to nyní bylo vůbec nejméně ze všech projektů v Evropě. Je opravdu možné, aby se to takto udrželo až po dokončení projektu v roce 2036?

Těch méně než 90 eur jako výkupní cena nám vychází z kontraktu s KHNP, kde je velká část ceny opravdu fixní cena. To znamená, je to výsledek tvrdého výpočtu, to jsme si nevycucali z prstu.

Máme srovnání, což jsem dnes říkal na tiskové konferenci, s jinými projekty. Například francouzská společnost EDF staví ve Velké Británii jadernou elektrárnu Hinkley Point. Tam dostala zakázku bez soutěže a nyní avizují cenu přes 140 eur za megawatthodinu.

Kdybychom se dostali na cenu z Hinkley Point, což neříkám, že bylo v té nabídce, ale kdybych to srovnal s tímto projektem, tak rozdíl je 50 eur za megawatthodinu. To by pro české spotřebitele znamenalo, že by elektřina z těchto postavených zdrojů stála řádově o 25 miliard každý rok více. Takhle velký je to rozdíl.

Nepřipouštíte si, že jste udělali něco špatně při hodnocení nabídek? Mohli jste lépe komunikovat s EDF? To ostatně kritizuje opozice i sama EDF.

EDF neměla nějaké horší zacházení. Tým, který vyjednával, vyjednával stejně se všemi v tom smyslu, že nikomu nevěnoval víc času, méně času. Vyjednávání nebylo tendenční. My máme čisté svědomí.