Trumpovi se minule podařilo se zbavit závislosti na Číně. I když obchody byly prázdné, říká Matesová

Exprezident Spojených států Donald Trump se vrací do Bílého domu. Jeho zvolení ovlivní nejen Spojené státy, ale také globální obchod. „Musíme být připraveni na období vysoké nejistoty, kolísání cen surovin, paniku na kapitálových a finančních trzích," varuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ekonomka Jana Matesová, která zastupovala Česko ve Světové bance. Rozhovor Washington 15:46 7. listopadu 2024

Voliči, kteří dali hlas Donaldu Trumpovi si podle něj vybrali „zlatý věk Ameriky“. Republikáni zřejmě ovládnou nejen post prezidenta, ale i Kongres. Získávají většinu v Senátu, Sněmovně reprezentantů a mají více i guvernérů.

V děkovné řeči Trump mimo jiné deklaroval odhodlání naplnit své předvolební recepty, kterými prý opět postaví USA na první místo.

Těmi jsou například cla na dovoz, a to nejen z Číny, návrat k fosilním zdrojům v energetice, snižování daní pro jednotlivce a firmy s cílem podpořit ekonomický růst a investice v rámci USA. A v neposlední řadě chce zastavit migraci.

Změny by měla očekávat i Evropa. „Určitě bychom se měli připravit na to, že se Spojené státy budou snažit obnovit svou dominanci, která by byla nezpochybnitelná. Ona samozřejmě za administrativy Joea Bidena neskončila. Teď ale bude cítit a slyšet,“ popisuje v pořadu Řečí peněz Matesová.

Výrazné proměny se mohou odehrát v ekonomice, která byla hlavním tématem voleb. „Musíme být připraveni na období vysoké nejistoty, kolísání cen surovin, paniku na kapitálových a finančních trzích,“ varuje ekonomka.

Americké hospodářství je totiž podle Matesové ve srovnání s vyspělým světem ve výborné kondici. „Spojené státy rostou výrazně rychleji, než je průměr celého vyspělého světa. Proti Evropě jsou na tom nádherně. Podařilo se jim ztlumit inflaci, která byla vysoká,“ srovnává.

A byť se tento růst odehrál mimo jiné i díky kabinetu odcházejícího prezidenta Bidena, veřejnost úspěchy demokratů ve volbách neocenila. Proč?

„Jsme v době, a na americké kampani to bylo velmi vidět, kdy nerozhodují objektivní fakta, ale dobře postavené heslo. Nemusí být ani pravdivé, ale musí souznít s myšlením lidí a lidé si ho musí zapamatovat,“ podotýká Matesová.

Trumpova ekonomika

Až 76 procent amerických zaměstnanců cítí, že bere příliš málo. Vyplývá to z průzkumu Bank of America, který vyšel krátce před volbami. Donald Trump chce proto snížit daně firmám i domácnostem a zmírnit státní regulace.

Ušlé finance v rozpočtu zamýšlí kompenzovat zvýšením cel na dovoz. Studie renomovaných ekonomických institucí přitom uvádějí, že americké HDP bude tratit, když zavede obchodní celní válku.

Matesová je ale přesvědčená, že Trump dokáže u svých příznivců vytvořit pocit, že se i přes to Spojeným státům daří lépe. „Například za minulé vlády říkal, jak odstřihne závislost USA na Číně,“ dává příklad a pokračuje:

„Americký vládní sektor byl skutečně závislý na Číně spoustu let. To bylo velmi nebezpečné. Podařilo se mu to. Mělo to ale třeba ten dopad, že dříve levné čínské zboží zaplavovalo širokospektrální obchody, kde nakupuje většina jeho voličů.“

Jenomže při omezení dovozu takto široká nabídka zmizela. „Za Trumpovy vlády byly regály v obchodech jako u nás za socialismu, skoro prázdné. A pokud byly zaplněné, tak jen jedním druhem zboží. Ale bylo americké a voliči byli spokojeni,“ popisuje ekonomka.

„A Trump dokázal své voliče přesvědčit, že je to takto v pořádku, protože nejsme na Číně závislí a přece nebudeme jejich zboží kupovat. Myslím si, že tento pocit zase vytvoří,“ domnívá se.

Zavádění cel by se při tom mělo týkat i dalších zemí, což může podle ekonomky ovlivnit stav inflace ve světě.

„Politika izolacionismu vede k tomu, že země, které se dnes specializovaly podle toho, co u nich bylo výhodnější vyrábět, budou muset vyrábět větší spektrum zboží, i když to není úplně efektivní,“ popisuje Matesová.

Spojeným státům tohle příliš nehrozí, jelikož takto velký stát rozlehlý přes celý kontinent je ve své podstatě soběstačný. Evropa takové štěstí nemá a dovážet suroviny musí.

Zdaleka nejkontroverznějším krokem, které Trump plánuje, je omezení nezávislosti americké centrální banky FED, což by naopak znamenalo významné ohrožení místní ekonomiky. Podobně má nově zvolený prezident v plánu zasáhnout do fungování ministerstva spravedlnosti, které řeší jeho soudní kauzy.

Jak se promění investice Spojených států do energetiky? A dokáže Donald Trump omezit nezávislost americké centrální banky? Poslechněte si celý pořad nahoře v audiozáznamu.