Za zvolení Trumpa zaplatí Ukrajinci, je fascinován Putinem. Evropa to ale zvládne, předpokládá Lucas

Evropa sice není připravena starat se o svoji bezpečnost sama a bez podpory Spojených států, nicméně ruské HDP by pro ni nemělo být výzvou, očekává britský novinář Edward Lucas po pravděpodobném zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. „Evropa to zvládne. Severské a baltské země a Polsko mají větší HDP než Rusko," komentuje Lucas možný konec americké podpory v Evropě ve speciálu Americká noc Českého rozhlasu Plus. Rozhovor Washington 16:08 6. listopadu 2024

Před volebním dnem jste v The Times publikoval článek, ve kterém jste psal o tom, kdo vyhraje v amerických volbách. Myslíte si, že můžeme slavit vítězství Donalda Trumpa?

Ano, myslím si, že jednoznačně ano. Za prezidenta Joe Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové jsme se dostali na nakloněnou rovinu a obávám se, že s Donaldem Trumpem teď z toho útesu definitivně spadneme.

Evropa není připravená starat se sama o svoji bezpečnost a Trump už dál nechce poskytovat peníze a prostředky Evropě, protože Evropané jsou bohatší a větší než Američané. Američané nechápou, proč by za to měli platit.

Proč si myslíte, že je tak těžké pro Evropu, aby vyrostla a bránila sama sebe?

Toto je otázka, která je na stole už od 50. let 20. století. Jeden z těch důvodů, proč má Amerika strategický zájem na alianci s Evropou, je takový, řekl bych, skoro až rodičovský vztah – jako rodiče ke svému dítěti. Oni se o nás chtějí starat dál.

Evropané zažívali tohle z druhé strany roky. Celá desetiletí nám Amerika říkala, ať utrácíme více peněz, my jsme to nakonec neudělali, a i když jsme to neudělali, Amerika nám vždycky přišla pomoct.

Realita se ale mění. Vidíme, co říká třeba francouzský prezident Emmanuel Macron. Vidíme i další krize, které aktuálně jsou na pořadu dne. A myslím si, že i kdyby tu dál byla ta americká podpora, tak musíme utrácet tři procenta HDP na obranu, aby s námi vůbec Trump zůstal. Možná budeme muset utrácet i čtyři, pět nebo šest procent HDP na obranu.

Další otázky tu jsou, pokud jde o jaderné zbraně. Toto je jednoznačně největší krize evropské bezpečnosti od bývalé Trumpovy vlády. Jeho vláda byla docela dobrá pro Evropu, protože nakonec bylo víc amerických vojáků v Evropě než kdykoliv předtím. Na konci jeho vlády jich bylo víc než na začátku. Trump měl opravdu velice dobré poradce, kteří mu ukazovali cestu.

Ale tentokrát si myslím, že to bude trošku jinak. Takže obávám se, ano, že je to na nás.

Fascinace Putinem

Dá se odhadnout, co bude Donald Trump v Bílém domě znamenat pro Evropu? Vzhledem k tomu, že je velice nepředvídatelný?

Svým způsobem můžeme doufat, že bude nepředvídatelný. Protože je tu pořád šance, že řekne Vladimiru Putinovi: „Pojďme se dohodnout o Ukrajině.“ A Putin řekne: „Já chci kapitulaci Ukrajiny.“ A Trump řekne: „To mi nestačí, takhle to být nemůže.“ A potom se budou chtít nějak využít.

Trump je nepředvídatelný, a pokud se jednání Rusům s ním nepovede, tak to samozřejmě může skončit katastroficky i pro Rusko.

Tady se potýkáme s člověkem, který například uspořádal summit se severokorejským lídrem. To je nečekaná věc.

Také jsou tu takzvané Abrahámovské dohody. I to je otázka, jak se bude Trump stavět k Blízkému východu. Možná i tady má připravené nějaké neočekávané postoje.

Trump vždycky zatím dokázal přijít s nečekaným výsledkem, i když jeho rétorika byla rozdělující. Ale obávám se, že krátkodobě zaplatí za Trumpa Ukrajinci a že Rusové po něm budou chtít víc. Obávám se, že Rusové budou chtít na Ukrajině druhé vítězství. Na tyto výzvy nejsme připraveni.

Objevilo se hodně spekulací o vztahu mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. Co o tom víme? Jak tito dva spolu vycházejí?

Vypadá to, že je tu ze strany Trumpa fascinace Putinem. Jemu se líbí velice silní vůdci.

Ukazuje to Trumpovo osobní spojení na Putina. Měli schůzku a požádali všechny ostatní, ať odejdou z místnosti. Potom si několikrát telefonovali, Donald Trump říkal, že měl dlouhé telefonáty s Vladimirem Putinem.

Víme také moc dobře, že i Elon Musk má svoji vlastní linku na Vladimira Putina. Asi spolu mají o čem mluvit. Pro Muska toto byly důležité volby.

Dnes určitě slaví i maďarský premiér Viktor Orbán. I on je na straně Ruska, Běloruska, Číny. Všichni tito lidé si dnes budou říkat, že je situace pro ně dobrá.

Ale pro nás jsou to velké výzvy. A musím zdůraznit: Evropa je zvládne. Severské, pobaltské země a Polsko mají větší HDP než Rusko. Čínská hrozba je něco jiného, Čína je obrovská a bohatá. Ale Rusko má HDP srovnatelné s Itálií. Nám to přijde jako velká výzva, ale neměla by být.