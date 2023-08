Okruh návrhů je konečný. Teď budeme řešit, na čem se shodneme, říká k vyjednávání o balíčku Michálek

Vyjednávání o vládním konsolidačním balíčku zřejmě spějí do finále. Ve středu večer bude koalice jednat o změnách a návrzích odborářů a zástupců zaměstnavatelů. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek očekává dlouhou diskusi, protože shoda mezi partnery není vždy jednoznačná a každý má právo veta. Michálek to řekl pro Český rozhlas Plus. Praha 14:48 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda oznamuje konsolidační balíček a reformy | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Jedním ze sporných bodů je například snížení poplatků za těžbu, která je podle Michálka v rozporu s ochranou životního prostředí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu. Moderuje Pavlína Nečásková

Podobně diskutovaná je také daň z nemovitosti, která se vztahuje i na zemědělské pozemky. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka by mohla poškodit konkurenceschopnost českých zemědělců na evropském trhu.

„Navýšení daně z nemovitosti u zemědělských a lesních pozemků by bylo naprosto nesmyslné a v podstatě by skutečně velmi negativně zasáhlo české zemědělství,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus Šebek.

Podle něj by byli čeští zemědělci znevýhodněni ve srovnání s jejich maďarskými nebo slovenskými kolegy, kteří byli od daně z nemovitosti osvobozeni.

Zdanění benefitů

Podobně znevýhodňující je podle ekonomky Jany Matesové daňové zatížení práce, které je v Česku nadprůměrné a omezuje u nás investice.

„Naše firmy si raději daňové domicily udělají v zahraničí a zahraniční firmy sem tolik neinvestují,“ vysvětluje Matesová. Z toho důvodu považuje za nadějnou změnu zdanění pracovních benefitů.

Zachovat benefity, zrušit omezení pro sociální fondy škol a firem. Devět změn, které žádají odbory a firmy Číst článek

Podobně důležité je podle ní i snížení administrativní zátěže pro částečné úvazky. „Česká ekonomika naprosto nutně potřebuje zjednodušit práci na částečné úvazky, což jsou v našich podmínkách i dohody,“ dodává Matesová.

„Český trh je napjatý, je na něm velmi mnoho lidí, kteří by rádi pracovali, ale nemohou na plný úvazek – třeba mladí rodiče, aby si udržovali kvalifikaci a kontakt s pracovním trhem,“ upozorňuje.

Ačkoliv změny nebudou nijak radikální, jak již dříve avizoval premiér Petr Fiala z ODS, nejspíše se finální podobu balíčku ve středu ještě nedozvíme. Koalice musí projednat celou řadu návrhů a změn technického charakteru.

„Okruh návrhů, o kterých se bavíme, je konečný,“ uvádí Michálek. „To znamená, že už nikdo s ničím dalším nepřijde. Spíš se budeme bavit o tom, na jaké množině z těchto různých názorů se shodneme, abychom současně naplnili základní úkol konsolidačního balíčku – získat peníze pro státní rozpočet tak, abychom se přestali zadlužovat rekordním tempem.“

Poslechněte si celou debatu, audio je nahoře v článku.