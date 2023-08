Vláda by v konsolidačním balíčku neměla nic měnit. Jinak otevře Pandořinu skříňku, říká poradce Fialy

Vládní balíček na konsolidaci veřejných financí je v kritické fázi. Mezi prvním a druhým čtením ve Sněmovně se otevřel a bude záležet na pevnosti koalice, zda ho politici udrží ve stávajících mezích. Ve hře jsou desítky změn,m premiér Petr Fiala (ODS) ujistil, že v balíčku nelze očekávat velké nebo principiální posuny. „Těch zájmů jsou tisíce. Já jen můžu doufat, že vláda zůstane na tom, na čem se dohodla,“ uvedl pro Plus ekonom Daniel Münich. Praha 16:06 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy nedostala v nedávném průzkumu od Čechů moc dobré vysvědčení. Považují ji za nejhorší od roku 2013 | Foto: Petr Hloušek | Zdroj: Právo / Profimedia

V úterý odpoledne budou s předsedou vlády a ministrem financí o svých požadavcích jednat zástupci odborů a zaměstnavatelů. Jedním ze společných požadavků je nerušit daňovou výjimku pro nepeněžité benefity.

Týkat by se to mělo zhruba tří milionů zaměstnanců. To zmínil šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Uvedl například příspěvek na nákup v lékárně nebo na kulturní akce.

„Na sportovní aktivity, fitness, aerobik, příspěvek na dovolenou nebo rekreační pobyty, což je samozřejmě důležité i pro slaďování rodinného a pracovního života. Příspěvek na nákup zboží nebo třeba služeb v optice, tedy takzvaná opětovně věc, která je velice potřebná, vhodná a ty cenové hladiny speciálně v této oblasti nejsou nízké, a proto si myslím, že je to zajímavé,“ řekl Středula.

Priorita zaměstnaneckých benefitů?

Zástupci vlády avizovali, že by byli ochotní v otázce zdanění zaměstnaneckých benefitů ustoupit. Podle Bohuslava Čížka, ředitele Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy, za to může částečně lobbing ze strany zaměstnavatelů a odborů.

„Poskytování benefitů je výsledkem dlouhodobých sociálních jednání i v rámci jednotlivých firem. My si chceme své zaměstnance udržovat a případné zrušení osvobození daně z benefitů by způsobilo celou řadu problémů,“ říká Čížek a zmiňuje například různé výkladové problémy. Také uvádí, že narušení benefitů mohou do jisté míry firmám nahradit.

„My sice můžeme poskytovat nějaké benefity, ale už by nebyly poskytovány v takovém rozsahu v řadě firem. Do jisté míry suplujeme stát v oblastech zdravotnictví, sportu, a proto nám dává smysl, aby zdanění zaměstnaneckých benefitů součástí balíčku nebylo,“ vysvětluje Čížek.

Ten chce také zjednodušit reformu dohod o provedení práce. I ministr Jurečka tvrdí, že tyto změny by se měly polidštit.

„Návrh, který byl dán do předmětného řízení a následně předložen do Sněmovny, zatěžuje jak stát, tak zaměstnavatele i zaměstnance. Minimálně lhůty, které jsou v něm nastavené pro dohody, nedávají smysl. Administrativa je neúměrně vysoká, takže by to narušilo stávající systém a pro nás je v této oblasti primární zavést jednoduchou evidenci, vyčlenit to z tohoto balíčku a dořešit otázku dohod separátně,“ říká Čížek.

Tisíce zájmů, tisíce argumentů

Premiér předchozí měsíce tvrdil, že vláda neustoupí tlakům na zmírnění konsolidačního balíčku, maximálně že opraví nějaké chyby. Podle Daniela Münicha, ekonoma, výkonného ředitele think-tanku IDEA při CERGE-EI a poradce premiéra Petra Fialy, je důležité, aby se vláda snažila udržet konsensus na tom, na čem se dohodla.

„Těch zájmů jsou opravdu tisíce a každá zájmová skupina dokáže snést tisíc argumentů, proč zrovna ta její věc má být zrušena nebo vyloučena. Takže já jenom můžu doufat, že vláda zůstane na tom, na čem se dohodla,“ uvádí Münich.

Podle něj by se mohlo také jednat v podstatě o Pandořinu skříňku, kdy dojde k jednomu ústupku a budou požadovány další. Někde se řekne, že jde o jednu miliardu, pak ale přijde další ústupek a je to další miliarda a poté by došlo k tomu, že by se mohla zrušit polovina celého balíčku a vláda by byla na začátku.

Na druhou stranu říká, že je dobré vzít v potaz skutečnou sílu tohoto konsolidačního balíčku.

„Balíček není sám o sobě zázračný modernizační krok této vlády. Je to šlápnutí na brzdu, ne absolutní, ale částečné. Jestliže máme v Česku špatnou strukturu daní, extrémně nízké majetkové daně a extrémně vysoké daně přímé, tak na tom ten balíček nic nemění. Jsou to drobné úpravy. Takže i ta malá úprava, o které se hovoří, budí příliš povyku pro nic,“ dodává.

