Vlček: Hospodářská strategie Česka není obecná. Je v ní víc než 150 opatření, jak se dostat mezi top 10 zemí

Hnutí STAN podpoří zvýšení schodku státního rozpočtu kvůli povodním, letošní výdaje státu by ještě do konce roku ale měly podle místopředsedy STAN a poslance Lukáše Vlčka projít revizí. Pro rychlou pomoc postiženým podnikům lze využít programy z doby tornáda, říká Vlček, který je také spoluautorem návrhu nové hospodářské strategie Česka a kandidátem na ministra průmyslu a obchodu. Peníze a vliv Praha 9:15 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček | Foto: Dušan Vrbecký | Zdroj: Český rozhlas

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno zveřejnilo návrh nové hospodářské strategie Česka. Jedním ze spoluautorů je místopředseda hnutí STAN a poslanec Lukáš Vlček. „Osobně jsem s tímto dokumentem spojil posledního zhruba půl roku mého pracovního života. Dal jsem tomu opravdu mnoho energie, mnoho času, proto tomu obsahu osobně velmi důvěřuji,“ říká Vlček v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si podcast Peníze a vliv s Lukášem Vlčkem (STAN) o hospodářské strategii Česka

Jeho jméno je také mezi nominacemi STAN na nového ministra průmyslu a obchodu poté, co současný šéf resortu Jozef Síkela zamíří do Evropské komise. STAN by měl o kandidátech na ministra jednat tento týden. Šéf hnutí Vít Rakušan ale již v neděli v ČT řekl, že má Vlček jeho podporu. A důvodem je právě i to, že pracoval na nové hospodářské strategii.

Tento více než sedmdesátistránkový dokument popisuje silné a slabé stránky tuzemské ekonomiky a základní směry, kudy se vydat. Obsahuje například plán konce uhlí pro energetiku v roce 2033, posílení čipového průmyslu a potřebu větších investic do vzdělávání lidí.

Materiál je nyní v připomínkovém řízení. Právě tam ale Svaz průmyslu a dopravy upozornil na nekonkrétnost strategie, například pokud jde o prioritní cíle i opatření, jak k nim dojít. „Předložený materiál nedoprovází jasný implementační plán,“ napsal svaz.

V dokumentu podnikatelé také zcela postrádají kapitolu věnovanou průmyslu a jeho dekarbonizaci. „A to z pohledu kroků Česka a spolupráce veřejného a soukromého sektoru k zajištění úspěšné zelené transformace,“ uvedl největší zástupce firem v zemi.

Stíhání celého hnutí za kauzu Dozimetr je právní nesmysl, kritizuje Vondráčkův návrh poslanec STAN Vlček Číst článek

Podle Vlčka ale strategie konkrétní cesty obsahuje, aby se Česko dostalo mezi prvních deset úspěšných ekonomik v Evropě. „Těch opatření je tam více než 150. Co máme konkrétně dělat v oblasti legislativy, v oblasti financování, v oblasti kooperace s podnikatelským sektorem, v oblasti kapitálového trhu,“ upozornil.

Podle něj je navíc cílem dokumentu zpřehlednit řadu dalších už existujících plánů týkající se ekonomiky. „Česko má v současné době více než 300 různých strategií, které se mnohdy nenaplňují. My musíme dokázat strategie lépe řídit, hodnotit, ale i smazat věci, které nefungují a jsou prostě jenom na papíře,“ říká k dokumentu Vlček.

Výdaje musí projít revizí

Vláda tento týden také projedná úpravu rozpočtu na letošní i příští rok kvůli povodním. Na zhruba stomiliardovou škodu chce stát přispět letos 30 miliardami a příští rok deseti. O to se zvýší také plánované schodky státního rozpočtu. Dluh by měly pokrýt nové státní dluhopisy.

27:04 Odměňování lidí placených státem se musí dramaticky změnit, plánuje ministr financí Číst článek

„Zatím jsou ty částky, které vláda představila, řekněme na nějaké rozjezdové práce nebo na řešení akutních stavů po té strašlivé povodni. Nepochybně to ale celkově bude kombinace zdrojů, nejen státu, ale samozřejmě i jednotlivých obcí, krajů a pojišťoven,“ říká Lukáš Vlček. Dalších 50 miliard korun bude moct Česko využít také z evropského Fondu solidarity.

Ačkoliv právě STAN dříve byl zastánce zvýšení některých daňových příjmů, například vyšší daňovou progresí u fyzických osob, zavedením zdanění vína nebo sektorové daně pro banky, takovou cestu nyní navrhovat nebude. „Otázka zásahu do daňového systému v současné době není na stole, a to i z praktických důvodů. Taková změna by Sněmovnou už reálně ani nemusela projít,“ říká Vlček.

Úpravy letošního rozpočtu kvůli povodním by podle Vlčka kromě zvýšení schodku ale měly provázet i změny v již naplánovaných výdajích. „Osobně si myslím, že bychom zároveň měli udělat revizi současného rozpočtu a podívat se na všechny výdajové položky, jak v provozních oblastech, tak v oblastech investic nebo nákupů, zda ty věci jsou vůbec naplněny, zda nejsou určité, řekněme, rezervy nebo nenaplněné položky a ty potom rozpočtovými opatřeními přesuňme právě na řešení povodní,“ upozornil.

Jaké programy pro pomoc podnikům se chystají? Co si myslí o portfoliu pro Jozefa Síkelu? Více se dozvíte v přiloženém audiu nahoře v článku.