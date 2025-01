Výpověď bez udání důvodu může ohrozit demokracii. Rada vlády nezná zákoník práce, tvrdí Středula

Poslanci TOP 09 a ODS podali pozměňovací návrh, kterým se do novely zákoníku práce přidává možnost výpovědi bez udání důvodu. Proti návrhu se staví odbory. „Máme nedávnou zkušenost, a to je zkušenost s dřívějším odchodem do důchodu pro náročné profese,“ připomíná předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Ta zkušenost není dobrá. Proto je z naší strany ta razance tak silná,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:58 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci TOP 09 a ODS podali pozměňovací návrh, který by do zákoníku práce doplnil možnost dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu. V takovém případě by zaměstnanec dostal dvakrát vyšší odstupné než při klasické výpovědi. Je pro vás výpověď bez udání důvodu nepřijatelná i v této podobě?

Děkuji, že se věnujete tomu tématu, protože ho považuji za jedno z nejvážnějších v pracovně-právních vztazích.

Když návrh projde, otevírají se pro nás všechny možnosti protestních akcí. Jde také o značný zásah do svobody odborového organizování, poznamenává odborový předák Josef Středula

Dokonce je to téma, které může ohrozit demokracii v České republice. Kdokoli by měl nástroj, kterým se může zbavit zaměstnance tzv. bez udání důvodu – třeba proto, že se tady teď spolu bavíme, by vám váš šéfredaktor zítra řekl, že máte výpověď, a vy nevíte proč.

Třeba by tam byla přímá vazba na to, že jste se mnou vedl rozhovor, nějakým stylem kladl otázky a někomu by se to nelíbilo. To by v tomto případě mohlo znamenat třeba ohrožení svobody vysílání nebo svobodu projevu. Bylo by to přímé ohrožení a vy byste nemohl vůbec nic.

Mám před sebou ten pozměňovací návrh, kde se například píše od navrhovatelů – to znamená ODS a TOP 09 –, že výše odstupného umožní zaměstnanci rovněž získat rezervu pro případ rozhodnutí o tom, že uplatnění na pracovním trhu bude hledat v jiné lokalitě. A dále se píše, že by se mohl rozhodnout zahájit vlastní podnikatelskou činnost nebo založit start-up.

A teď si představte, máte 30 tisíc korun čistého, šestiměsíční odstupné 180 tisíc. A oni tady píší takové bludy. Za 180 tisíc korun nemůžete vůbec nic. A zahájit podnikání? To je úplně mimo. Stěhovat se za tyto peníze, když víme, v kolik stojí byty a podobně…

Vy s tím tedy absolutně nesouhlasíte. Zároveň jste určitě zaregistroval, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je proti tomu. Opoziční hnutí ANO je proti tomu. Hnutí STAN je proti tomu. Má to vůbec šanci v tuto chvíli projít? Má vlastně smysl to v tuto chvíli tak zásadně řešit?

Toto budeme moci konstatovat až na konci příběhu. To budeme moci říct až ve chvíli, kdy tato norma projde, protože zákoník práce není pouze a jen o výpovědi bez udání důvodu. To je jeden z pozměňovacích návrhů. Budeme moci říct, že to neprojde, až na základě hlasování.

A vy se bojíte, že by to mohlo projít?

Rád bych věřil, že obě vládní strany – KDU-ČSL a STAN – to, co říkají, dodrží. Pokud to stejné naplní opozice, což předpokládám, tak to v tomto případě znamená, že ODS s TOP 09 zůstane s tímto pozměňovacím návrhem osamocena a nebude mít dostatečné kvórum.

Druhá věc je, že může v běhu Sněmovny taky proběhnout něco jiného. Je dlouhodobě známo, že se čas od času obchoduje s některými pozměňovacími návrhy. „Když vy neuděláte toto, my uděláme toto.“ Tento způsob může být pro běžného posluchače zarážející, ale taková je realita, takže nepodceňujeme ani tyto varianty.

Proto žádáme všechny subjekty, jako jsme učinili na jednání sociálního výboru Poslanecké sněmovny, aby jasně deklarovaly, že jsou proti tomuto návrhu. To dnes jednoznačně zveřejnil STAN a včera pan ministr Jurečka na sociální síti X, takže z tohoto pohledu to beru jako danost a věřím, že ta danost zůstane do konce.

Proč to říkám? Protože máme nedávnou zkušenost, a to je zkušenost s dřívějším odchodem do důchodu pro náročné profese.

A pozměňovacím návrhem na poslední chvíli, který potom prošel.

Přesně tak. A ještě navíc tam předtím bylo rozhodnutí vlády, které bylo v souladu s tím, na čem se dohodli sociální partneři, ale v Poslanecké sněmovně se udělalo něco jiného. Je to prostě proto, že máme zkušenost, a ta zkušenost není dobrá. Proto je z naší strany ta razance tak silná.

Neznalost NERV

Uzákonění možnosti výpovědi bez udání důvodu bylo už před rokem součástí návrhu Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta v materiálu pro ministry mimo jiné uvedla, že problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v Česku prakticky nepropustitelní. Dodala, že obtížné propouštění například v reakcích na externí šoky váže zaměstnance v méně produktivních firmách, brzdí naopak rozvoj těch produktivnějších firem. Nejsou toto rozumné argumenty?

To ale není argument, to je jenom ukázka zásadní neznalosti zákoníku práce. Zaměstnanec nemusí pouze hrubě porušit pracovní kázeň, aby se s ním rozvázal pracovní poměr. Stačí několikrát porušit méně závažně a pro zaměstnance to má stejné důsledky.

To je opravdu jenom neznalost. Národní ekonomická rada vůbec netuší, co je v zákoníku práce. My už jsme to totiž kritizovali v době, kdy to vzešlo.

Možnost výpovědi bez udání důvodu, kterou chtějí poslanci doplnit pozměňovacím návrhem, není podstatou novely zákoníku práce, která je v Poslanecké sněmovně. Samotná novela přináší jiné změny. Mimo jiné se má prodloužit zkušební doba maximálně ze tří na čtyři měsíce.

Výpovědní doba má nově začít s doručením výpovědi, ne až od začátku dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušování povinností předpisů by se potom mohla zkrátit na měsíc. Novela má také přinést povinnost zaměstnavatelům, aby rodičům na rodičovské dovolené museli držet původní místo do dvou let dítěte. S těmito všemi změnami nemáte jako odbory problémy?

Formulovali jsme, že otázka zkrácení výpovědní doby a prodloužení zkušební doby pro nás není akceptovatelná. Myslíme si, že je dostatek času pro zaměstnavatele, aby zjistil, jakého zaměstnance v době tří měsíců má. Protože je to i pro zaměstnance ve vysokých pozicích, tam se to prodlužuje ještě o něco více.

Jeden návrh, který chválíme, protože jsme s ním přišli už poměrně dlouho zpátky, je ten, aby se rodiče po návratu z rodičovské dovolené vrátili na stejné místo, z jakého odcházeli. Jenom připomenu, že to má svou historii. Takovou možnost měli vojáci, když byla ještě základní vojenská služba. Když se po dvou letech vrátili, tak zaměstnavatel je musel přijmout na stejné místo, které vykonával.

Myslíme si, že je to správně z více důvodů. Jednak víme, že vzniká principiálně u žen, které jsou na rodičovské dovolené, velký pay gap – mají nižší platy, protože jim to nikdo nevalorizuje.

Takže první podmínka je, aby se po nějaké době vrátili na stejné místo, a druhá věc je, aby se po celou dobu valorizovalo, když jsou na rodičovské dovolené. To už ten návrh neobsahuje. To říkám proto, aby bylo i pro vaše posluchače jasno, že byly dva návrhy.

Tento je rozhodně krok správným směrem, je to dobré řešení a věřím tomu, že to může v řadě případů pomoci lepšímu příjmovému standardu pro zaměstnance, protože je na stejném místě a nedochází tam k žádné změně. A taky si myslím, že ani žádný zaměstnavatel by nespekuloval.

Hrozí generální stávka? Měl by projít pozměňovací návrh, který zakazuje mlčenlivost ohledně výše mzdy? A nevede současná úprava ke špatným vztahům na pracovišti? Poslechněte si celý rozhovor.