S odstupným se mohou lidé i stěhovat, říká TOP 09 o výpovědi bez důvodu. Starostové: ‚Ne každý chce‘

Spor o uzákonění výpovědi bez udání důvodu v soukromé sféře štěpí vládní koalici. Poslanci ODS a TOP 09 by ji rádi vtělili do novely zákoníku práce. KDU-ČSL a STAN jsou proti. Nesouhlasí také odbory. „Je to příležitost, chceme pomoct malým a středním firmám,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus Michal Zuna (TOP 09). „Musíme brát v potaz také pohled zaměstnanců. Doba je ekonomicky obtížná,“ oponuje Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Praha 23:58 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spor o uzákonění výpovědi bez udání důvodu v soukromé sféře štěpí vládní koalici (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Pane poslanče, proč se opět snažíte dostat výpověď bez udání důvodu do hry, když tato snaha byla opakovaně neúspěšná?

Zuna (TOP 09): Navrhovaná flexibilní novela zákoníku práce je velkým posunem v pracovním právu a obsahuje celou řadu skvělých návrhů, které podpoří flexibilitu pracovního trhu. S kolegy z TOP 09 a ODS říkáme, že flexibilitě by pomohla právě pružnější výpověď.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď bez udání důvodu znovu ve hře

Hnutí STAN se shoduje jako celek na tom, že možnost výpovědi bez udání důvodu odmítá?

Pivoňka Vaňková (STAN): Ano. My dlouhodobě mediálně avizujeme, že toto opatření je pro nás nepřijatelné z několika důvodů. Připadá nám vytržené z kontextu. Můžeme se inspirovat v zahraničí, například v Dánsku, jak tam funguje zákoník práce a jaká tam je flexibilita.

Musíme si uvědomit, že další opatření, která mají v Dánsku v souvislosti s výpovědí bez udání důvodu, u nás chybí. Nemáme připravenou politiku zaměstnanosti a nefungují nám úřady práce tak, aby dokázaly lidem, kteří přijdou o zaměstnání, hned pomoci a zajistily pro ně záchranný polštář.

Pane poslanče, v čem by podle vás bylo zavedení výpovědi bez udání důvodu prospěšné?

Zuna: Právě ta pružnější výpověď. Souvisí to s dobou, ve které se aktuálně nacházíme. My máme pracovní právo někdy z roku 1965 a dnes je doba úplně jiná. Máme rychlejší, dynamičtější dobu, setkáváme se se systematizací práce, s automatizací i s různými inovacemi a technologiemi.

Nezaměstnanost v Česku meziměsíčně vzrostla na 4,1 procenta, práci hledalo o 16 tisíc lidí více Číst článek

Spousta malých a středních firem by měla chuť zaměstnávat více osob. Když ale vědí, jaké překážky je čekají v případě, že se jim nebude dařit, jaké překážky je čekají v případě snížení stavu zaměstnanců, tak v rozhodnutí ten krok udělat jsou firmy velmi opatrné. A to nepomáhá zpružnění pracovního trhu. My jim chceme pomoct.

Příležitost nebo riziko?

Co dvojnásobek zákonného odstupného, který by zaměstnanci vyhozeni bez udání důvodu získali, ani to není dost silný argument, který by vás přesvědčil?

Vaňková: A budou ochotni zaměstnavatelé dávat takto vysoké částky – šest odstupných platů? Nebude to pro ně velká ekonomická zátěž? To je všechno s otazníkem. Doba je sice dynamická, ale také ekonomicky obtížná.

Můžeme se do budoucna bavit o tom, jestli to někde pilotně neotestovat. Jestli se nepřesvědčit na nějakém segmentu ekonomiky, jestli to vůbec bude funkční v našem nastavení politiky zaměstnanosti.

Zuna: Za mě je tato rovina důležitá. Protože se můžu rozhodnout, že absolvuji nějakou rekvalifikaci, nebo že budu pokračovat ve stávající práci, anebo se rozhodnu pro nějakou relokaci.

24:58 Flexibilnější pracovní prostředí nutně potřebujeme, říká rektor VŠE k chystané novele zákoníku práce Číst článek

Anebo se rozhodnu, že opustím sektor zaměstnance a že budu osoba samostatně výdělečně činná. Anebo udělám odvážnější krok v podobě nějakého start-upu.

Ten půlrok a šest platů mi k tomu dávají prostor – nejenom najít si novou práci, ale třeba i najít bydlení. Je tam určitá rezerva.

Vaňková: To ale záleží na mentálním nastavení a vůbec chuti pracovníků měnit svá povolání, měnit profesi, ve které mohou dělat celá léta. Ne každý to má nastavené tak, že by si dokázal poradit, že by chtěl úplně změnit obor, že by se chtěl přestěhovat.

Navíc pokud by se ten systém zneužíval – a může se stát, že by byl zaměstnavatel z toho vycítil příležitost – tak bychom se dostali do systému časté fluktuace zaměstnanců. A tím pádem by se na pracovištích nepodporoval třeba dlouhodobý růst, vzdělávání a kariérní posun.

Poslechněte si celý pořad, audio je nahoře v článku.