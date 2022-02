Zemědělci odvolali protest proti změnám v dotacích. Mají přislíbené jednání s premiérem

Zemědělci v úterý večer odvolali protesty proti změnám v přerozdělování dotací, které plánovaly na středu. Radiožurnálu to potvrdil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Farmářům se podle něj ozval premiér Petr Fiala (ODS) a nabídl jim jednání pod podmínkou, že nebudou demonstrovat. Termín schůzky si mají domluvit v průběhu středečního rána. Praha 21:41 1. 2. 2022 (Aktualizováno: 21:57 1. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemědělci odvolali středeční protest | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Samozřejmě očekáváme, že panu premiérovi vysvětlíme, že změna strategického plánu ve vazbě na redestributivní platbu je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Velmi silně poškozuje střední podniky, což je skupina, kterou chce vláda podporovat,“ řekl Radiožurnálu Pýcha.

Další postup zemědělci zváží podle toho, co přinese jednání. Podle Zemědělského svazu (ZS) a Agrární komory (AK) by úpravy, které vláda schválila pro přerozdělování dotací mezi lety 2023 a 2027, znevýhodnily část zemědělců, a to hlavně těch větších.

Vedení svazu a komory, které sdružují zejména větší zemědělské podniky, oznámilo svolání protestu formou jízdy zemědělské techniky v celé zemi kromě Prahy v pondělí na tiskové konferenci. Vedle změn v dotační politice jim vadilo to, že podle nich nebyli přizváni k jednacímu stolu s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Nekula kritiku odmítá, opakovaně říká, že nová pravidla vyrovnávají podmínky dotací dosud vychýlené ve prospěch velkých zemědělců.

Ministerstvo v pondělí také uvedlo, že zástupci AK a ZS byli zváni na všechna jednání pracovních skupin o strategickém plánu společné zemědělské politiky, který upravuje pravidla dotací.

Ministerstvo zemědělství návrh strategického plánu poslalo Evropské komisi k posouzení 28. ledna. Podle AK a ZS se tak stalo bez zohlednění jejich připomínek. Především jim vadí zvýšení dotace na prvních 150 hektarů na 23 procent celkového objemu peněz oproti deseti procentům, což byl plán bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Proti změnám v dotacích někteří zemědělci protestovali už 20. ledna, kdy na silnice vyjely stovky traktorů, nákladních aut a dalších strojů. Tentokrát měl být protest větší. Protestní akce dlouhodobě odsuzuje Asociace soukromého zemědělství (ASZ), podle jejího místopředsedy Jana Štefla říkají AK a ZS polopravdu a štvou lidi proti vládě i sami proti sobě.