Zkrachovalá firma Malina zvládla 77 zákazníkům peníze vrátit. Konkurzní správce je ale vymáhá zpět

77 zákazníkům zkrachovalého soláního holdingu Malina hrozí, že budou muset znovu zaplatit stovky tisíc korun. Firma jim je vracela, protože nedokázala namontovat solární elektrárnu nebo tepelné čerpadlo, vyplývá z údajů v insolvenčním rejstříku. Podle správce konkurzu byli tito zákazníci zvýhodněni oproti ostatním věřitelům. Desítky lidí, kteří po nepříjemné zkušenosti doufali, že už o Malině v životě neuslyší, teď čeká nepříjemné překvapení. Praha 10:46 20. května 2024

„Já už jsem z obliga a s firmou Malina nechci nic mít. Byť mně na zahradě rostou (maliny), tak poměrně dlouho jsem okolo nich chodil s nechutí, protože už název malina mi bral chuť,“ popisuje pan František z Jihočeského kraje.

Pan František uzavřel s Energetickým holdingem Malina smlouvu na instalaci tepelného čerpadla a složil zálohu 185 tisíc korun. Tři čtvrtě roku se mu potom zástupci firmy zapírali. Nakonec tedy od smlouvy odstoupil a po několika urgencích mu Malina skutečně vrátila peníze. Pouhých pár dní před vyhlášením insolvence. Domníval se, že tím je záležitost vyřešená.

„Peníze mi byly vrácené. Smlouvu hrubě porušili. Takže já to považuji tak, že s nimi už nemám nic společného. Já po nich nic nechci a oni po mně taky myslím nemůžou nic chtít,“ doplňuje pan František.

Martyrium se zkrachovalou solární firmou ale pro pana Františka a 76 dalších klientů, kterým Malina vrátila zálohy, neskončilo. Insolvenční správce nyní ve všech případech podal takzvané odpůrčí žaloby, kterými žádá, aby lidé peníze vrátili zpátky do Maliny. Důvod? Oproti ostatním poškozeným klientům byli zvýhodněni, vysvětluje insolvenční správce Rudolf Vinš.

„Malina neměla na to, aby vrátila všem a selektivně vybrala jen některé lidi, kterým vrátila zálohy a některým je nevrátila. Ti, co je dostali, by je měli vrátit do podstaty, zároveň se stanou přihlášenými věřiteli v tom rozsahu. Pohledávka se považuje za přihlášenou, říká zákon a pak všichni dostanou stejně – poměrně z jedné hromady,“ vysvětluje Vinš.

Pan František žádné vyrozumění o odpůrčí žalobě zatím neobdržel a domnívá se, že své peníze z Maliny stihl dostat včas – tedy před vyhlášením insolvence. Podle insolvenčního správce Vinše ale není pro podání žalob rozhodující okamžik vyhlášení insolvence.

„Musí to být v momentě, kdy už fakticky byli v úpadku, to znamená, že už tam byl úpadkový stav a na to se tam udělá forenzní audit, který říká, že v úpadku byli už 30. září 2022,“ tvrdí Vinš.

Každý, komu Malina po tomto datu vrátila zálohu, tedy může v nejbližších dnech očekávat vyrozumění od soudu o podané odpůrčí žalobě. Každý případ se bude projednávat zvlášť a klienti se mohou bránit. Pokud neuspějí, je to dobrá zpráva pro všechny ostatní věřitele, protože o jejich peníze naroste majetková podstata zkrachovalé firmy.

Pro ně samotné to je naopak zpráva výrazně špatná. Až se totiž bude definitivně rozdělovat zbylý majetek Maliny, dostanou věřitelé podle odhadu krizového manažera Maliny Lukáše Uhla maximálně 15 až 20 procent svých pohledávek. Ze stovek tisíc tak budou nanejvýš desítky tisíc korun.