Zeptejte se Andreje Babiše na možné partnery jeho hnutí ANO pro případné vládnutí po příštích sněmovních volbách ráno, v poledne a večer – a pokaždé dostanete trochu jinou odpověď. Může to být tím, že Babiš patří k politikům, kteří říkají, co jim zrovna slina na jazyk přinese. Také ale může jít o snahu ostatní strany a pozorovatele zmást, prostě klamat tělem a věci úmyslně zašmodrchávat. Komentář Praha 16:30 23. října 2024

V minulých dnech jsme toho byli svědky, když byl Babiš tázán na KSČM a její původně koaliční projekt Stačilo!, ze kterého se teď stává politické hnutí. Před deseti dny v rozhovoru pro Právo ke komunistům doslova řekl: „Nepřipadá v úvahu, že bychom je vzali do koalice. Nebudeme mít komunisty ve vládě. To absolutně vylučuji.“

Lukáš Jelínek: Babiš teď kličkuje. Nakonec si stejně bude muset vybrat

Minulý týden se v televizi Nova Babiš blýskl výrokem, že KSČM a Stačilo! jsou pro něj odlišné entity. Uskupení Stačilo! mu zkrátka nevadí, protože to podle něj nejsou komunisté. Zároveň k eventuální vládní spolupráci dodal: „Nás bude zajímat jejich program. A pokud budou mít s námi totožný program, tak proč ne.“

Celý velkolepý myšlenkový oblouk uzavřel Babiš v neděli ve vysílání televize Prima, kde byl konfrontován s programovými body Stačilo! týkajícími se vystoupení z Evropské unie a NATO a ukončení vojenské podpory Ukrajiny, a na otázku, zda by přesto s nimi vládl, odvětil: „Pokud tam mají takové věci, tak určitě ne.“

Také s ODS, nebo s Okamurou?

Podobně nekonzistentní je v postoji k občanským demokratům. Předsedu Petra Fialu Babiš líčí jako loutku kmotrů, zatímco jihočeského hejtmana Martina Kubu, který byl kdysi pokládán za jeden ze symbolů kmotrovské ODS, dnes naopak vychvaluje. Když šéf ANO partnerství s ODS odmítá, vychází vstříc svým současným voličům.

Jak by asi reagovali, kdyby se doslechli, že hlavní opoziční síla pomrkává po hlavní straně vládní koalice? Jenže donedávna jsme od Babiše slýchali, že jeho stěžejními protivníky jsou Piráti.

A v řadě témat zastává ANO podobně konzervativní stanoviska jako ODS. Ostatně společně zrušili superhrubou mzdu a první místopředseda občanských demokratů Zbyněk Stanjura si už kdysi stěžoval, že babišovci vykrádají ekonomický program ODS.

Vztah k další partaji, která se dokonce sama nabízí do vlády s ANO, Babiš veřejně neglosuje. O blízkosti s SPD ale nejlépe vypovídá, že ji ANO pozvalo do čtyř krajských rad, a to i tam kde mohlo pohodlně vládnout samo.

Tomio Okamura je pro Babiše dokonalá pojistka. Domluvit by se s ním dokázal, ale ještě lépe mu poslouží jako bič na občanské demokraty. Není nic snazšího než se tvářit, že když vládu ANO nezaštítí ODS, nezbyde mu, než se obrátit na SPD.

Rád by ale vládnul sám

V jednom je Babiš upřímný a konzistentní. Kudy chodí, tudy si stěžuje na poměrný volební systém, ve kterém první na pásce nebere všechno. Přesto se snaží mobilizovat voliče, aby mu i v něm nadělili kolem 40 procent hlasů a ANO mohlo sestavit jednobarevný kabinet.

Kdyby byl menšinový, požádal by o toleranci SPD nebo Stačilo!, kde by časem navíc mohli figurovat i jemu bližší sociální demokraté, případně by nabídl ODS cosi na způsob opoziční smlouvy. Jeho mentor Miloš Zeman by mu to určitě ochotně poradil.

Nedělejme si iluze. ANO má ke sněmovní výhře nejblíž. Dát dohromady vládu a získat pro ni – ať už tak, nebo onak – většinu poslanců, nebude pro Babiše problém. Kdyby přesto bylo nejhůř, vždy se může nechat zastoupit Karlem Havlíčkem.

Teď je pro něj podstatné nalákat maximum voličů. A v tom mu svými chybami nejvydatněji pomáhá vláda Petra Fialy.

Autor je politický analytik