Chceme menšinovou vládu, abychom se s někým nemuseli vybavovat, řekl předseda ANO Babiš

Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš odmítl, že by po volbách vstoupil do koalice s ODS. Za ideální by považoval, pokud by hnutí ANO dostalo co nejvíc hlasů a mohlo vládnout s tolerancí některé strany. Řekl to v nedělní Partii na CNN Prima News. V případě vstupu do vlády slíbil například boj s daňovými úniky, úspory v provozu státu i dostatek peněz na důchody. Praha 13:37 20. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: LADISLAV KŘIVAN | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Za nejlepší Babiš pokládá, pokud by ANO dostalo 2,4 milionu hlasů, tedy stejně, jako kolik obdržel loni v druhém kole prezidentské volby. Podle něj by to znamenalo v přepočtu 44 procent hlasů.

„Potřebujeme mít maximum hlasů, těch 2,4 milionu, to by bylo skvělé, tak, aby nás nikdo neobešel, a v podstatě abychom mohli vládnout s nějakou tolerancí, někdo nás bude tolerovat a to je ideální stav,“ uvedl Babiš.

Hnutí ANO by v říjnu vyhrálo sněmovní volby. Pětiprocentní hranici těsně překročilo i KSČM Číst článek

Jak by měl takový kabinet vypadat? „Menšinovou vládu takovou, abychom se pořád s někým nemuseli vybavovat a program rychle plnit,“ přiblížil Babiš svou motivaci k jednobarevné vládě.

Řekl také, že nechce vést debatu o možné spolupráci s uskupením Stačilo! vedeným předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou, protože tuto debatu považuje za předčasnou.

Po upozornění moderátorky na některé programové priority komunistů, například o vystoupení Česka z NATO, Babiš reagoval na dotaz, zda by si spolupráci dovedl představit: „Asi nedokázal, protože neznám jejich program. A pokud tam mají takové věci, tak určitě ne.“

O pár dní předtím přitom pro TN.cz takovou spolupráci nevyloučil. „Pro mě Stačilo! je nová značka. Stačilo! je (Kateřina) Konečná. Ona vyhrála ty volby. Takže pro mě to nejsou komunisté. Nejsou to komunisté pro mě,“ řekl.

‚SPD? Nevím, co bude‘

V nedělním diskusi se stejně tak nechtěl zabývat případnou spoluprací s Motoristy sobě. Nechtěl komentovat ani možnost spolupráce s opozičním hnutím SPD. „Já program SPD neznám, já nevím, kdo bude lídr, co se bude dít, skutečně to nevím. Takže já vám nejsem schopen na to odpovědět,“ uvedl.

16:07 Rok do voleb pokračuje konkurz na budoucí koaliční nevěstu pro ANO. V opozici se pospojovaly tři tábory Číst článek

Nechtěl ani komentovat dotaz moderátorky, zda si umí představit nově zvoleného senátora a předsedu hnutí Přísaha Róberta Šlachtu jako ministra vnitra. Šlachta je nyní členem senátorského klubu ANO. „Co on chce, není až tak podstatné, jako podstatné je to, co my chceme,“ řekl Babiš.

V ekonomice slíbil lepší výběr daní a boj se šedou ekonomikou i provozní úspory nebo podporu hospodářského růstu pomocí investic. Slíbil, že konkrétní seznam úspor hnutí ANO předloží. V důchodech slíbil vrátit do zákona původní pravidla pro běžné valorizace penzí se započítáním poloviny růstu reálných mezd místo třetiny. Důchodový systém označil za udržitelný.

„Je to o penězích. Důchodce musí mít dobrý příjem, aby měl důstojný život. Mimochodem, on má taky úplně jiný spotřební koš. A na to jsou třeba peníze. A my ty peníze seženeme,“ řekl Babiš. Peníze chce sehnat třeba pomocí boje s daňovými úniky.